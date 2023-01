Der gute Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte auch am Mittwoch nicht zu Ende gehen. Die japanische Zentralbank spielt den Anlegern in die Karten, indem sie an ihrer lockeren Geldpolitik festhält. Der Broker IG taxiert den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,22 Prozent höher auf 15.222 Punkte.Ein neues Jahreshoch dürfte ihm damit allerdings zunächst nicht gelingen: Am Vortag hatte er in der Spitze knapp 15.270 Punkte erreicht. Seit Jahresbeginn hat der DAX schon um neun Prozent zugelegt. ...

