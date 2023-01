DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

BASF hat das Jahr 2022 mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen lag nach vorläufigen Berechnungen bei minus 1,376 Milliarden Euro - sowohl deutlich unter dem Vorjahreswert von plus 5,523 Milliarden Euro wie auch dem Vara-Konsens von plus 4,768 Milliarden. Grund für den Nachsteuerverlust sind laut BASF nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf die Beteiligung an Wintershall Dea von rund 7,3 Milliarden Euro, davon 5,4 Milliarden im Schlussquartal. Diese resultierten in erster Linie aus der Entkonsolidierung der russischen Explorations- und Produktionsaktivitäten. Wintershall Dea will sich vollständig aus Russland zurückziehen. Der BASF-Umsatz legte derweil dank höherer Preise und positiver Währungseffekte um voraussichtlich 11 Prozent auf 87,327 Milliarden Euro zu und lag damit im Rahmen der vom Unternehmen selbst prognostizierten Spanne von 86 bis 89 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereinflüssen lag mit voraussichtlich 6,878 Milliarden Euro zwar um 890 Millionen unter dem Niveau des Vorjahres, blieb aber im Rahmen der von BASF in Aussicht gestellten 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro. Wintershall hat derweil das Russland-Geschäft zum vierten Quartal aus der Finanzberichterstattung entkonsolidiert und wird aus diesem Grund voraussichtlich einen einmaligen Verlust von 5,3 Milliarden Euro verbuchen. Dieser bezieht sich auf die russischen Gemeinschaftsunternehmen von Wintershall sowie Abschreibungen an den Beteiligungen der Nord Stream AG und der Wiga-Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG. Nachfolgend die BASF-Prognosen für das vierte Quartal und die Vorjahresvergleichszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q21 Umsatz 19.947 +1% 19.776 EBIT vor Sondereffekten 451 -63% 1.227 EBIT 400 -67% 1.227 Ergebnis vor Steuern 643 -48% 1.235 Ergebnis nach Steuern/Dritten 541 -40% 898 Ergebnis je Aktie 0,61 -38% 0,98

TAGESTHEMA II

Die Bank of Japan(BoJ) hält unverändert an ihren niedrigen Zinssätzen fest und belässt die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen bei 0,5 Prozent. Die kurzfristigen Zinssätze bleiben nach Angaben der Zentralbank bei minus 0,1 Prozent und die Zielrendite für die zehnjährigen Anleihen bei rund 0 Prozent. Die BoJ hatte Ende Dezember überraschend mitgeteilt, dass die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe auf bis zu 0,5 Prozent steigen könnte von einer vorherigen Obergrenze von 0,25 Prozent. Die Notenbank hat für die Rendite der Benchmark-Staatsanleihe seit 2016 einen Zielbereich um null festgelegt und nutzt dies als Instrument, um die allgemeinen Marktzinsen niedrig zu halten. Obwohl BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda damals sagte, dass dies nicht der Beginn eines geldpolitischen Straffungszyklus sei, werteten die Anleger dies als Zeichen dafür, dass Notenbank sich der Federal Reserve und anderen Zentralbanken bei der Anhebung der Zinssätze anschließt. Einige Analysten hatten vorausgesagt, dass die BoJ auf ihrer zweitägigen Sitzung, die am Mittwoch zu Ende ging, die Obergrenze erneut anheben oder möglicherweise ganz aufheben würde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q

07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 4Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q

16:15 US/Linde plc, ao HV in Danbury, u.a. zum Rückzug von der Frankfurter Börse

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 08:00 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+10,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+10,7% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/ +9,2% gg Vj Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/ +9,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+10,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/ +5,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/ +5,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,6% zuvor: 79,7% 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.290,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.015,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 11.647,00 +0,2% Nikkei-225 26.791,12 +2,5% Schanghai-Composite 3.230,63 +0,2% Hang-Seng-Index 21.644,60 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 139,81 +66 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.187,07 +0,4% DAX-Future 15.246,00 +0,4% XDAX 15.185,84 +0,4% MDAX 28.635,94 +0,6% TecDAX 3.212,21 -0,0% EuroStoxx50 4.174,33 +0,4% Stoxx50 3.912,41 +0,5% Dow-Jones 33.910,85 -1,1% S&P-500-Index 3.990,97 -0,2% Nasdaq-Comp. 11.095,11 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 139,15 +104

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der geldpolitischen Entscheidung der japanischen Notenbank (BoJ) dürften Europas Börsen mit Aufschlägen in den Handel am Mittwoch starten. Die BoJ hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest, insbesondere an ihrer Politik der Zinskurvenkontrolle. Diese setzt die Obergrenze für 10-jährige Staatsanleihen bei 0,5 Prozent. Im Handel hat man indes Zweifel, ob die BoJ ihren Kurs wird durchhalten können angesichts der unübersehbaren Nebeneffekte in Form einer schwachen Währung und importierter Inflation. Die derzeitige Yen-Schwäche könnte sich daher als vorübergehend erweisen. Daneben steht die Berichtssaison im Fokus, die zunehmend an Fahrt aufnimmt. Es ist aber noch zu früh, um über einen Trend zu sprechen. Mindestens so wichtig wie die Quartalszahlen selbst sind die Ausblicke der Unternehmen. Sollten diese angesichts nachlassender Rezessionsängste überwiegend zuversichtlich ausfallen, spricht wenig gegen weiter steigende Kurse an den Börsen.

Rückblick: Rückenwind kam vom überzeugend ausgefallenen deutschen ZEW-Konjunkturindikator. Am Nachmittag stützte ein Agenturbericht, wonach die EZB für die März-Sitzung nur noch zu einer Zinserhöhung um einen viertel Prozentpunkt nach einem halben im Februar neigen soll. Am Markt waren bisher zwei Schritte um je knapp 50 Basispunkte eingepreist gewesen. Mit dem Bericht fielen die langen Zinsen deutlich, sie schoben die Aktienkurse aber nur vorübergehend stärker an. In der Schweiz ging es mit Lindt & Sprüngli um 0,2 Prozent nach oben. Trotz eines von geopolitischen Unsicherheiten getrübten wirtschaftlichen Umfelds und damit zurückhaltender Konsumentenstimmung überzeugte das organische Wachstum des Schokoladenherstellers von 10,8 Prozent 2022.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Im DAX legten Infineon mit einer Kaufempfehlung durch Barclays um 1,6 Prozent zu. Eon gaben 0,9 Prozent ab, nachdem die Bank of America die Aktie auf "Neutral" abgestuft hatte. Im MDAX gewannen K+S 7,8 Prozent auf 22,62 Euro; die Analysten von Stifel haben ihre Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 26 von 27 Euro gesenkt. Prosieben legten mit einer Kaufempfehlung der UBS 3,7 Prozent zu. Den Rüstungsaktien Rheinmetall (+2,5%) und Hensoldt (+3,2%) dürften Hoffnungen auf einen tat- und bestellfreudigeren neuen Verteidigungsminister geholfen haben mit BLick auf das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Rüstungsausgaben. Die Viertquartalszahlen von Hugo Boss (-2%) waren zwar etwas besser als erwartet ausgefallen, allerdings war die Aktie zuvor bereits stark gestiegen. Steigende Preise für Polysilizium trieben Wacker Chemie um 5,3 Prozent nach oben. United Internet (+3,5%) profitierten davon, die Webhosting-Tochter Ionos an die Börse zu bringen. Drägerwerk (+4,1%) sieht eine schrittweise Verbesserung der Verfügbarkeit von Vorprodukten und somit eine Verbesserung der Lieferfähigkeit und rechnet für 2023 daher mit einem Umsatzanstieg zwischen 5,5 und 9,5 Prozent. Westwing stiegen in Reaktion auf vorläufige Zahlen und einen bestätigten Ausblick um 6,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

BASF gaben bei Lang & Schwarz um gut 4 Prozent nach. Am frühen Abend hatte der Chemieriese mitgeteilt, das Jahr 2022 mit einem Milliardenverlust abzuschließen (siehe Tagesthema). Continental reagierten mit einem Minus von rund 1 Prozent auf nachbörslich vorgelegte erste Zahlen für 2022. Der Autozulieferer erreichte zwar die eigene Umsatz- und Margenprognose, blieb aber beim Cashflow deutlich unter der in Aussicht gestellten Bandbreite. PVA Tepla zeigten sich ein knappes Prozent leichter auf die Nachricht, dass der Aufsichtsrat und der amtierende CEO Manfred Bender dessen Ausscheiden per Ende Juni vereinbart haben. Südzucker tendierten leicht nach oben, nachdem die DZ Bank am Abend die Aktie auf" Kaufen" von "Halten" erhöht hatte.

USA - AKTIEN

Behauptet/Dow schwächer - Nach dem positiven Jahresauftakt sei erst einmal die Luft raus, sagten Teilnehmer. Zudem hat die Bilanzberichtssaison gerade begonnen, und viele Akteure dürften erst einmal abwarten wollen, wie diese verläuft. Dazu fiel der Empire State Manufacturing Index im Januar viel schlechter als erwartet aus, was Konjunktursorgen schürte. Allerdings befeuerte dies auf der anderen Seite zugleich Spekulationen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln könnte, was für den Aktienmarkt positiv wäre. Dass der Dow deutlich hinterherhinkte lag an starken Verlusten von Goldman Sachs und Travelers. Goldman Sachs verfehlte mit seinem Quartalsergebnis die Erwartungen deutlich. Wegen wegfallender Erträge im Investmentbanking und höherer Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite brach der Gewinn um zwei Drittel ein. Die Aktie knickte um 6,4 Prozent ein und zeichnete damit allein annähernd für die Hälfte des Punktverlusts beim Dow verantwortlich. Morgan Stanley verdiente dagegen etwas mehr als angenommen, wenngleich auch hier der Gewinn deutlich rückläufig war; die Aktie gewann 5,9 Prozent. Travelers verloren 4,6 Prozent. Die Winterstürme im Dezember verhagelten das Ergebnis des US-Versicherers im vierten Quartal. Travelers schnitt gewinnseitig deswegen schlechter ab als von Analysten erwartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 -0,4 4,22 -20,9 5 Jahre 3,62 +1,5 3,61 -37,6 7 Jahre 3,59 +3,5 3,56 -37,7 10 Jahre 3,55 +4,2 3,50 -33,4 30 Jahre 3,66 +4,8 3,61 -31,0

Am Anleihemarkt setzte sich nach dem sehr schwach ausgefallenen Empire State Index keine klare Tendenz durch. Am kurzen Ende sanken die Renditen leicht, am langen stiegen sie - teils etwas deutlicher.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0786 -0,1% 1,0793 1,0803 +0,8% EUR/JPY 141,13 +2,0% 138,37 138,44 +0,6% EUR/CHF 0,9950 +0,0% 1,0846 0,9948 +0,5% EUR/GBP 0,8778 -0,1% 0,8784 0,8800 -0,8% USD/JPY 130,82 +2,0% 128,22 128,15 -0,2% GBP/USD 1,2288 +0,0% 1,2285 1,2276 +1,6% USD/CNH 6,7737 +0,0% 6,7717 6,7763 -2,2% Bitcoin BTC/USD 21.280,52 +0,2% 21.228,12 21.112,52 +28,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich im Tagesverlauf deutlich erholt. Er profitierte wie auch andere Währungen von einem Schwächeanfall des Euro, der nach einem Bericht ins Rutschen kam, wonach es im EZB-Rat Diskussionen über eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos ab März geben soll. Der Euro ging zuletzt mit 1,0792 Dollar um, nachdem er im Hoch bei etwa 1,0870 gelegen hatte. Der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent. Der Yen fällt nach der Entscheidung der BoJ im asiatischen Handel zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,17 80,18 +1,2% +0,99 +1,1% Brent/ICE 86,87 85,92 +1,1% +0,95 +1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen weiter an in den Bereich von Neunwochenhochs. Für die US-Sorte WTI (+1,5% auf 81,03 Dollar) war es bereits das achte Plus in Folge. Die Preise erhielten Unterstützung von besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus China im vierten Quartal. Dass die chinesische Wirtschaft 2022 mit 3,0 Prozent so schwach wuchs wie seit Jahrzehnten nicht, trat dagegen in den Hintergrund, zumal die nun erfolgte Wiederöffnung Chinas weiter für Wachstums- und Nachfragefantasie sorgt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.903,64 1.908,60 -0,3% -4,96 +4,4% Silber (Spot) 23,99 23,98 +0,1% +0,02 +0,1% Platin (Spot) 1.038,50 1.043,00 -0,4% -4,50 -2,8% Kupfer-Future 4,26 4,22 +0,8% +0,03 +11,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

USA/CHINA

Inmitten starker Spannungen reist US-Außenminister Antony Blinken Anfang Februar nach China. Blinken wird am 5. Februar zu einem zweitägigen Besuch in Peking eintreffen. Die Reise war im November beim Treffen von US-Präsident Joe Biden mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Indonesien angekündigt worden. Es ist die erste China-Reise eines US-Außenministers seit mehr als vier Jahren.

DEUTSCHE BANK

hat eine erfahrene ehemalige Mitarbeiterin von Barclays und American Express zum neuen Chief Compliance Officer ernannt und weitere Positionen neu besetzt. Laura Padovani wird am 1. April als Group Chief Compliance Officer und Leiterin der Compliance-Abteilung zur Deutschen Bank kommen, wie aus einem Memo hervorgeht, das dem Wall Street Journal vorliegt.

CONTINENTAL

hat im abgelaufenen Gesamtjahr zwar die eigene Umsatz- und Margenprognose erreicht, allerdings beim Cashflow deutlich unter der in Aussicht gestellten Bandbreite abgeschlossen. Grund seien geringer als erwartete Zahlungseingänge zum Stichtag, die zu entsprechend höheren Forderungen führten, so der Konzern. Dazu sei ein niedriger als prognostiziertes Ergebnis im Unternehmensbereich Contitech gekommen, wo höhere Produktionskosten und pandemiebedingte Einschränkungen zum Jahresende in China belastet hätten. Continental erreichte einen bereinigten freien Cashflow von rund 200 Millionen Euro. In Aussicht gestellt hatte der Konzern rund 600 bis 800 Millionen. Den Umsatz gab das Unternehmen mit 39,4 Milliarden und die bereinigte EBIT-Marge mit rund 5,0 Prozent an. Continental hatte sich einen Umsatz von 38,3 bis 40,1 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 4,7 bis 5,7 Prozent vorgenommen.

EON

CEO Leonhard Birnbaum hat angesichts der Energiekrise neuen Schub für Investitionen in Erneuerbare Energien, in Energienetze und in die Wasserstofftechnologie gefordert. "Wir müssen die Energiewende massiv vorantreiben", sagte er.

PVA TEPLA

Der Aufsichtsrat und der amtierende CEO Manfred Bender haben dessen Ausscheiden per Ende Juni vereinbart. Finanzchefin Jalin Ketter wird dann Sprecherin des Vorstands.

STEINHOFF INTERNATIONAL

hat Stammaktien der Pepco Group über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren angeboten. Den Erlös von rund 315 Millionen Euro will der Möbelhändler zum Schuldenabbau verwenden. Der in Südafrika ansässige Konzern teilte mit, dass die Anzahl der Aktien aufgrund der Investorennachfrage von ursprünglich 34,5 Millionen auf 38 Millionen aufgestockt wurde. Nach der Platzierung sinkt der Anteil des Unternehmens an der Pepco-Gruppe auf ungefähr 72,3 Prozent.

MICROSOFT

scheint der nächste Technologieriese zu sein, der Tausende von Stellen streichen will. Wie der britische Fernsehsender Sky News unter Berufung auf Quellen berichtet, könnte das Microsoft etwa 5 Prozent seiner Belegschaft oder rund 11.000 Stellen streichen - vor allem in den Bereichen Technik und Personalwesen.

UNITED AIRLINES

hat im vierten Quartal deutlich mehr Gewinne eingeflogen als an der Wall Street erwartet wurde. Zudem gab die Fluglinie einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal und das Gesamtjahr 2023 ab.

