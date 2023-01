Anbieter von Daten und Analysen zu Optionen und Futures trifft quantitative Analysten und Risikomanager auf der führenden Konferenz zu Multi-Assets und Volatilität für institutionelle Anleger

OptionMetrics, Anbieter von Optionsdatenbanken und Analysen für institutionelle Investoren und akademische Forscher auf der ganzen Welt, betätigt sich als Sponsor und Aussteller auf der Europe EQD 2023, die vom 23. bis 25. Januar 2023 in Barcelona stattfindet.

OptionMetrics bietet die hochwertigste und umfassendste Abdeckung von Aktien-, Index- und ETF-Optionen auf zugrunde liegende Aktien und Indizes weltweit. Das Unternehmen wird Käufern, quantitativen Analysten und Risikomanagern mit IvyDB seine Optionsdatenbanken vorstellen, die Folgendes beinhalten:

IvyDB US, umfasst mehr als 10.000 zugrunde liegende Aktien und Indizes ab 1996

IvyDB Europe, umfasst mehr als 900 optionale Wertpapiere von Börsen im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Schweden, Belgien, Spanien und Italien ab 2002

IvyDB Asia, umfasst 600 Aktien und Indizes von Börsen in Hongkong, Japan, Taiwan, Korea und Australien ab 2004

IvyDB Canada, umfasst 300 optionale Wertpapiere von kanadischen Börsen ab 2007

IvyDB Futures, historische Daten zu liquiden optionalen Futures der Sektoren Landwirtschaft, Währung, Energie, Aktien, Zinsen und Metalle seit Januar 2005 der meisten US-Terminbörsen

IvyDB Signed Volume, umfasst das Optionshandelsvolumen und die Auftragsflüsse aus dem institutionellen und privaten Handel ab 2016

"Die komplexen, schnelllebigen Märkte von heute erfordern Daten von hoher Qualität, um Chancen und finanzielle Risiken bewerten zu können", sagte David Hait, Ph.D., CEO von OptionMetrics. "Führende Forscher, quantitative Analysten und Risikomanager bei Investmentbanken, Hedgefonds und Pensionsfonds weltweit setzen auf OptionMetrics als Goldstandard bei Optionsdaten, um mit größerem Vertrauen Trends und Schwankungen des Marktes zu untersuchen, Risiken zu bewerten und Strategien zu testen. Wir freuen uns darauf, mit vielen von ihnen auf dieser Veranstaltung in Kontakt zu treten."

Europe EQD ist ein führendes Forum für institutionelle Anleger rund um Multi-Asset, Volatilität, ESG und systematisches Investieren in mehreren Anlageklassen. Der Fokus der Präsentationen liegt auf Multi-Asset-Investments, Volatilität, festverzinslichen Wertpapieren, weltweiten Makro- und traditionellen Alternativen und mehr.

Über OptionMetrics

Mit einer Bilanz von über 20 Jahren als der führende Anbieter historischer Informationen zu Optionen und implizierter Volatilität bietet OptionMetrics mit IvyDB seine Options- und Futures-Datenbanken führenden Portfolioverwaltern, Händlern, quantitativen Forschern in über 300 unternehmerischen und akademischen Einrichtungen weltweit an, um sie in die Lage zu versetzen, Investmentstrategien zu entwickeln und zu testen, empirische Forschung zu betreiben und Risiken zu bewerten. www.optionmetrics.com, LinkedIn, Twitter

