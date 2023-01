Die Transaktionen im Gesamtwert von 82,1 Millionen Franken fanden mehrheitlich im vierten Quartal 2022 mit Wirkung per 31. Dezember statt.Lausanne - Die Anlagegruppe Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS) hat zehn neue Liegenschaften zugekauft. Diese sind auf acht Kantone in der West- und Deutschschweiz verteilt. Damit macht die Gruppe einen weiteren Schritt in Richtung der geografischen Diversifizierung, wie die Anlagestiftung am Mittwoch mitteilte. Die Transaktionen im Gesamtwert von 82,1 Millionen Franken fanden mehrheitlich im...

