FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EQUITY METALS CORP. EGSD CA29472E1079
AB/FROM ONWARDS 18.01.2023 08:04 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EQUITY METALS CORP. EGSD CA29472E1079
AB/FROM ONWARDS 18.01.2023 08:04 CET
EQUITY METALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de