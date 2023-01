DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 18-Jan-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transactions in Own Securities

18th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 17th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 790.50p Lowest price paid per share (pence): 782.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 786.99p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:03:48 GBp 52 784.00 XLON xb495fhqT9O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:03:48 GBp 108 784.00 XLON xb495fhqT9Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:03:48 GBp 124 784.00 XLON xb495fhqT9S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 272 782.50 XLON xb495fhqHYH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 18 784.50 XLON xb495fhqHYU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 311 784.50 XLON xb495fhqHjW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 84 784.50 XLON xb495fhqHjY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 175 784.00 XLON xb495fhqHjh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:12:56 GBp 276 782.50 XLON xb495fhqKFb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:20:02 GBp 182 783.00 XLON xb495fhqiFc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:20:02 GBp 145 783.50 XLON xb495fhqiFe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:20:02 GBp 117 783.50 XLON xb495fhqiFg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:20:03 GBp 163 782.50 XLON xb495fhqiDh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:27:04 GBp 245 782.50 XLON xb495fhqYAb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:32:00 GBp 90 785.00 XLON xb495fhqvG2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:32:00 GBp 41 785.00 XLON xb495fhqvG4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:35:44 GBp 179 785.00 XLON xb495fhqzzp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:35:45 GBp 23 784.00 XLON xb495fhqzoo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:35:45 GBp 317 784.00 XLON xb495fhqzoq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:38:01 GBp 175 784.00 XLON xb495fhqUSDc0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:38:30 GBp 85 783.50 XLON xb495fhq@7USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:38:34 GBp 64 783.50 XLON xb495fhq@wY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:43:56 GBp 178 784.50 XLON xb495fhqraK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:43:56 GBp 258 785.00 XLON xb495fhqraU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:00:03 GBp 3 784.50 XLON xb495fhx5P9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:00:03 GBp 455 784.50 XLON xb495fhx5PB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:00:03 GBp 175 784.00 XLON xb495fhx5PI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:12 GBp 523 785.50 XLON xb495fhxPlQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:45 GBp 69 785.50 XLON xb495fhxOMu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:45 GBp 47 785.50 XLON xb495fhxOMw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:45 GBp 170 785.50 XLON xb495fhxOMy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:45 GBp 1 785.50 XLON xb495fhxOM@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:48 GBp 46 785.00 XLON xb495fhxOL8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:48 GBp 153 785.00 XLON xb495fhxOLA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:11:47 GBp 175 785.00 XLON xb495fhxVAx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:15:49 GBp 274 785.00 XLON xb495fhxGqn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:22:07 GBp 189 784.50 XLON xb495fhxMTF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:22:10 GBp 189 784.00 XLON xb495fhxMJv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:22:15 GBp 175 784.00 XLON xb495fhxMK9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:22:22 GBp 175 783.50 XLON xb495fhxMDz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:38:20 GBp 664 788.00 XLON xb495fhxYHo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:39:57 GBp 53 786.50 XLON xb495fhxbwH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:39:57 GBp 110 786.50 XLON xb495fhxbwJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:39:57 GBp 235 787.00 XLON xb495fhxbwV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:39:57 GBp 243 787.50 XLON xb495fhxb5d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:46:00 GBp 175 786.50 XLON xb495fhxvaO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:46:00 GBp 175 787.00 XLON xb495fhxvaS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:50:09 GBp 78 786.50 XLON xb495fhxwb5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:55:11 GBp 327 787.00 XLON xb495fhx@ZJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:55:33 GBp 33 786.50 XLON xb495fhxnIB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:55:33 GBp 267 786.50 XLON xb495fhxnID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:00:20 GBp 306 787.00 XLON xb495fhxomR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:04:37 GBp 113 786.50 XLON xb495fhxtrO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:04:37 GBp 87 786.50 XLON xb495fhxtrQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:17:35 GBp 175 787.50 XLON xb495fhw1OK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:22:42 GBp 183 787.50 XLON xb495fhw5USDa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:24:30 GBp 175 787.50 XLON xb495fhw4b6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:24:39 GBp 217 787.00 XLON xb495fhw7Tf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:24:40 GBp 310 786.50 XLON xb495fhw7II BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:28:11 GBp 64 787.00 XLON xb495fhwPno BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:28:11 GBp 233 787.00 XLON xb495fhwPnq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:33:13 GBp 27 787.50 XLON xb495fhwTr2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:33:13 GBp 288 787.50 XLON xb495fhwTqo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 171 787.50 XLON xb495fhwhZS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 100 787.50 XLON xb495fhwhYg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 5 787.50 XLON xb495fhwhYi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 3 787.50 XLON xb495fhwhYUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 242 787.50 XLON xb495fhwhY4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:56:56 GBp 122 788.50 XLON xb495fhwWEr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:56:56 GBp 379 788.50 XLON xb495fhwWEt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:56:56 GBp 417 788.50 XLON xb495fhwWEv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:57:15 GBp 300 788.00 XLON xb495fhwWmC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:00:10 GBp 133 788.50 XLON xb495fhwbu1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:07:52 GBp 280 789.00 XLON xb495fhwwuM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:08:17 GBp 195 788.50 XLON xb495fhwwcI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:20:44 GBp 232 789.00 XLON xb495fhwtHUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:20:46 GBp 150 788.50 XLON xb495fhwtMt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:20:50 GBp 25 788.50 XLON xb495fhwtLQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:23:23 GBp 245 788.50 XLON xb495fhv9KU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:28:16 GBp 271 788.00 XLON xb495fhvAjC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:28:21 GBp 186 787.50 XLON xb495fhvAW2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:31:44 GBp 171 788.00 XLON xb495fhvFet BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:31:46 GBp 41 787.50 XLON xb495fhvFfd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:40:14 GBp 250 788.00 XLON xb495fhv4Mb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:40:27 GBp 156 787.50 XLON xb495fhv4Fa

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 18, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)