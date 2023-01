Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

18th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 17th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 790.50p Lowest price paid per share (pence): 782.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 786.99p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:03:48 GBp 52 784.00 XLON xb495fhqT9O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:03:48 GBp 108 784.00 XLON xb495fhqT9Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:03:48 GBp 124 784.00 XLON xb495fhqT9S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 272 782.50 XLON xb495fhqHYH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 18 784.50 XLON xb495fhqHYU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 311 784.50 XLON xb495fhqHjW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 84 784.50 XLON xb495fhqHjY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:08:45 GBp 175 784.00 XLON xb495fhqHjh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:12:56 GBp 276 782.50 XLON xb495fhqKFb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:20:02 GBp 182 783.00 XLON xb495fhqiFc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:20:02 GBp 145 783.50 XLON xb495fhqiFe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:20:02 GBp 117 783.50 XLON xb495fhqiFg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:20:03 GBp 163 782.50 XLON xb495fhqiDh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:27:04 GBp 245 782.50 XLON xb495fhqYAb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:32:00 GBp 90 785.00 XLON xb495fhqvG2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:32:00 GBp 41 785.00 XLON xb495fhqvG4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:35:44 GBp 179 785.00 XLON xb495fhqzzp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:35:45 GBp 23 784.00 XLON xb495fhqzoo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:35:45 GBp 317 784.00 XLON xb495fhqzoq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:38:01 GBp 175 784.00 XLON xb495fhqUSDc0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:38:30 GBp 85 783.50 XLON xb495fhq@7USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:38:34 GBp 64 783.50 XLON xb495fhq@wY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:43:56 GBp 178 784.50 XLON xb495fhqraK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 08:43:56 GBp 258 785.00 XLON xb495fhqraU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:00:03 GBp 3 784.50 XLON xb495fhx5P9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:00:03 GBp 455 784.50 XLON xb495fhx5PB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:00:03 GBp 175 784.00 XLON xb495fhx5PI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:12 GBp 523 785.50 XLON xb495fhxPlQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:45 GBp 69 785.50 XLON xb495fhxOMu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:45 GBp 47 785.50 XLON xb495fhxOMw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:45 GBp 170 785.50 XLON xb495fhxOMy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:45 GBp 1 785.50 XLON xb495fhxOM@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:48 GBp 46 785.00 XLON xb495fhxOL8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:05:48 GBp 153 785.00 XLON xb495fhxOLA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:11:47 GBp 175 785.00 XLON xb495fhxVAx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:15:49 GBp 274 785.00 XLON xb495fhxGqn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:22:07 GBp 189 784.50 XLON xb495fhxMTF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:22:10 GBp 189 784.00 XLON xb495fhxMJv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:22:15 GBp 175 784.00 XLON xb495fhxMK9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:22:22 GBp 175 783.50 XLON xb495fhxMDz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:38:20 GBp 664 788.00 XLON xb495fhxYHo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:39:57 GBp 53 786.50 XLON xb495fhxbwH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:39:57 GBp 110 786.50 XLON xb495fhxbwJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:39:57 GBp 235 787.00 XLON xb495fhxbwV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:39:57 GBp 243 787.50 XLON xb495fhxb5d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:46:00 GBp 175 786.50 XLON xb495fhxvaO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:46:00 GBp 175 787.00 XLON xb495fhxvaS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:50:09 GBp 78 786.50 XLON xb495fhxwb5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:55:11 GBp 327 787.00 XLON xb495fhx@ZJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:55:33 GBp 33 786.50 XLON xb495fhxnIB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 09:55:33 GBp 267 786.50 XLON xb495fhxnID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:00:20 GBp 306 787.00 XLON xb495fhxomR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:04:37 GBp 113 786.50 XLON xb495fhxtrO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:04:37 GBp 87 786.50 XLON xb495fhxtrQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:17:35 GBp 175 787.50 XLON xb495fhw1OK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:22:42 GBp 183 787.50 XLON xb495fhw5USDa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:24:30 GBp 175 787.50 XLON xb495fhw4b6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:24:39 GBp 217 787.00 XLON xb495fhw7Tf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:24:40 GBp 310 786.50 XLON xb495fhw7II BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:28:11 GBp 64 787.00 XLON xb495fhwPno BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:28:11 GBp 233 787.00 XLON xb495fhwPnq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:33:13 GBp 27 787.50 XLON xb495fhwTr2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:33:13 GBp 288 787.50 XLON xb495fhwTqo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 171 787.50 XLON xb495fhwhZS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 100 787.50 XLON xb495fhwhYg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 5 787.50 XLON xb495fhwhYi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 3 787.50 XLON xb495fhwhYUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:49:16 GBp 242 787.50 XLON xb495fhwhY4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:56:56 GBp 122 788.50 XLON xb495fhwWEr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:56:56 GBp 379 788.50 XLON xb495fhwWEt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:56:56 GBp 417 788.50 XLON xb495fhwWEv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 10:57:15 GBp 300 788.00 XLON xb495fhwWmC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:00:10 GBp 133 788.50 XLON xb495fhwbu1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:07:52 GBp 280 789.00 XLON xb495fhwwuM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:08:17 GBp 195 788.50 XLON xb495fhwwcI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:20:44 GBp 232 789.00 XLON xb495fhwtHUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:20:46 GBp 150 788.50 XLON xb495fhwtMt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:20:50 GBp 25 788.50 XLON xb495fhwtLQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:23:23 GBp 245 788.50 XLON xb495fhv9KU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:28:16 GBp 271 788.00 XLON xb495fhvAjC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:28:21 GBp 186 787.50 XLON xb495fhvAW2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:31:44 GBp 171 788.00 XLON xb495fhvFet BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:31:46 GBp 41 787.50 XLON xb495fhvFfd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:40:14 GBp 250 788.00 XLON xb495fhv4Mb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:40:27 GBp 156 787.50 XLON xb495fhv4Fa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:50:27 GBp 188 788.00 XLON xb495fhvVRN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:58:19 GBp 283 788.50 XLON xb495fhvKSt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:58:19 GBp 175 788.50 XLON xb495fhvKSz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:58:31 GBp 198 787.50 XLON xb495fhvKBE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 11:58:31 GBp 287 788.00 XLON xb495fhvKBT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:04:33 GBp 217 788.00 XLON xb495fhvhdi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:04:40 GBp 149 787.50 XLON xb495fhvgGr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:19:27 GBp 296 788.50 XLON xb495fhvcTS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:19:38 GBp 359 788.00 XLON xb495fhvcFL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:23:04 GBp 244 788.00 XLON xb495fhvuZW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:31:13 GBp 383 788.00 XLON xb495fhv@sT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:31:14 GBp 168 787.50 XLON xb495fhv@sg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:31:14 GBp 71 787.50 XLON xb495fhv@si BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:37:34 GBp 169 787.50 XLON xb495fhvrhf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:37:34 GBp 225 787.50 XLON xb495fhvrhm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:48:43 GBp 360 788.00 XLON xb495fhuChW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 12:49:24 GBp 301 787.50 XLON xb495fhuFLa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:06:51 GBp 362 787.00 XLON xb495fhuT6p BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:06:51 GBp 200 787.00 XLON xb495fhuT6w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:07:20 GBp 213 786.50 XLON xb495fhuTZG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:07:20 GBp 137 786.50 XLON xb495fhuTZU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:07:21 GBp 142 786.00 XLON xb495fhuTWB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:09:57 GBp 153 786.50 XLON xb495fhuVln BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:15:04 GBp 309 785.50 XLON xb495fhuJq@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:17:24 GBp 268 785.00 XLON xb495fhuLri BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:23:18 GBp 228 785.50 XLON xb495fhujnW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:29:30 GBp 345 785.00 XLON xb495fhuYw6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:29:59 GBp 217 785.00 XLON xb495fhubVn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:33:02 GBp 336 785.00 XLON xb495fhuchY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:41:50 GBp 228 785.50 XLON xb495fhunhO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:41:51 GBp 188 785.50 XLON xb495fhunh5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:41:52 GBp 159 785.00 XLON xb495fhuneC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:48:00 GBp 278 785.00 XLON xb495fhutW1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:48:00 GBp 176 785.50 XLON xb495fhutW9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:48:00 GBp 141 785.00 XLON xb495fhutWC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 13:48:00 GBp 206 785.50 XLON xb495fhutWH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:03:32 GBp 360 786.00 XLON xb495fhUSD4pr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:03:32 GBp 311 786.00 XLON xb495fhUSD4pt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:03:32 GBp 239 786.00 XLON xb495fhUSD4pz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:03:32 GBp 234 786.00 XLON xb495fhUSD4pG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:08:44 GBp 188 786.50 XLON xb495fhUSDQUSDC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:09:54 GBp 433 786.00 XLON xb495fhUSDSAy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:09:55 GBp 175 786.00 XLON xb495fhUSDSBA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:21:26 GBp 156 786.00 XLON xb495fhUSDl8C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:21:26 GBp 11 786.00 XLON xb495fhUSDl8E BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:21:26 GBp 360 786.00 XLON xb495fhUSDl8G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:21:26 GBp 264 786.00 XLON xb495fhUSDlBt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:22:30 GBp 275 785.50 XLON xb495fhUSDkYc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:28:20 GBp 146 785.50 XLON xb495fhUSDveV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:29:16 GBp 275 785.50 XLON xb495fhUSDxBa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:31:08 GBp 118 787.00 XLON xb495fhUSDUSD68 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:31:08 GBp 13 787.00 XLON xb495fhUSDUSD6D BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:35:02 GBp 84 787.50 XLON xb495fhUSDtQG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:37:20 GBp 877 788.00 XLON xb495fh@BPD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:37:20 GBp 249 788.00 XLON xb495fh@BPF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:37:20 GBp 16 788.00 XLON xb495fh@BPH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:38:36 GBp 344 788.00 XLON xb495fh@Akk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:38:36 GBp 41 788.00 XLON xb495fh@Akm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:40:02 GBp 203 787.50 XLON xb495fh@CXz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:40:02 GBp 417 787.50 XLON xb495fh@CX9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:40:50 GBp 193 787.00 XLON xb495fh@ETr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:47:13 GBp 140 788.50 XLON xb495fh@6YX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:47:13 GBp 9 788.50 XLON xb495fh@6YZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:47:13 GBp 12 788.50 XLON xb495fh@6ZT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:47:13 GBp 375 788.50 XLON xb495fh@6ZV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:48:25 GBp 389 788.50 XLON xb495fh@OpR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:50:30 GBp 312 788.00 XLON xb495fh@T73 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:50:44 GBp 87 787.50 XLON xb495fh@Tgl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:50:44 GBp 109 787.50 XLON xb495fh@Tgn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 14:52:42 GBp 232 787.00 XLON xb495fh@UB8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:00:19 GBp 50 788.00 XLON xb495fh@ed7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:00:31 GBp 330 788.50 XLON xb495fh@gQl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:03:22 GBp 371 790.50 XLON xb495fh@XMW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:03:22 GBp 444 790.50 XLON xb495fh@XMf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:06:51 GBp 88 790.00 XLON xb495fh@a2USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:06:51 GBp 550 789.00 XLON xb495fh@a20 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:06:51 GBp 222 789.00 XLON xb495fh@a2C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:06:51 GBp 321 789.50 XLON xb495fh@a2J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:12:18 GBp 473 789.00 XLON xb495fh@z1d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:15:30 GBp 426 788.50 XLON xb495fh@nma BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:15:45 GBp 39 788.50 XLON xb495fh@ncD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:15:45 GBp 160 788.50 XLON xb495fh@ncF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:19:34 GBp 355 788.50 XLON xb495fh@tQy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:22:52 GBp 147 788.50 XLON xb495fhzBM5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:23:00 GBp 93 788.50 XLON xb495fhzB3k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:23:30 GBp 369 788.50 XLON xb495fhzBdJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:24:00 GBp 184 788.50 XLON xb495fhzAoN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:24:00 GBp 52 788.50 XLON xb495fhzAoP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:28:30 GBp 404 788.00 XLON xb495fhz0gh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:32:24 GBp 485 788.50 XLON xb495fhz7oV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:33:20 GBp 263 788.00 XLON xb495fhz6dF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:41:30 GBp 396 789.00 XLON xb495fhzJh8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:41:30 GBp 732 789.50 XLON xb495fhzJhC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:41:30 GBp 59 789.50 XLON xb495fhzJhE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:42:20 GBp 165 788.50 XLON xb495fhzLP4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:42:47 GBp 7 788.00 XLON xb495fhzLuL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:49:24 GBp 187 788.00 XLON xb495fhzjiQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:50:26 GBp 215 787.50 XLON xb495fhziaG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:50:26 GBp 583 787.50 XLON xb495fhzidd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:50:30 GBp 56 787.00 XLON xb495fhzlVZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:55:03 GBp 96 786.50 XLON xb495fhzYwE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:55:03 GBp 172 786.50 XLON xb495fhzYwK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:55:03 GBp 310 786.50 XLON xb495fhzY5O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Jan-2023 15:55:03 GBp 77 786.50 XLON xb495fhzY5Q

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

