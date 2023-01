Sein Wort hat in der Techszene und an der Börse Gewicht. Scott Galloway, Autor des Bestsellers "The Four", sieht Tesla sehr kritisch. Die Aktie des Elektroautopioniers sei auch nach dem Crash in den vergangenen Monaten hoffnungslos überbewertet. Die deutschen Autobauer würden indes stark unterschätzt."Die Bewertungen an der Börse sind so, als würde Tesla künftig jedes Auto der Welt verkaufen und die deutsche Autoindustrie würde einen langsamen Tod sterben", so Galloway im Interview mit der Welt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...