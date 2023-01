Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute die Ernennung von Phil Winslow zum Vice President of Strategic Finance, Treasury and Investor Relations bekannt. Winslow hat Cloudflare zuvor als Finanzanalyst bei Credit Suisse, wo er globaler Leiter des Software-Teams war, und bei Wells Fargo betreut.

"Phil verfügt über ein umfangreiches Fachwissen in der Softwarebranche, und wir haben bereits vor dieser Suche eine Beziehung zu ihm aufgebaut, da er Cloudflare seit Jahren begleitet", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Als jemand, der unser Wachstum schon vor unserem Börsengang verfolgt hat, ist es ein großer Beweis für unser schnelles Wachstum, unsere Innovationskraft und unsere Fähigkeit, starke Leistungen und Rentabilität in großem Maßstab zu erbringen, ihn bei Cloudflare zu begrüßen."

Winslow wird dafür verantwortlich sein, die langfristige Finanzstrategie des Unternehmens auf Wachstum und Rentabilität zu optimieren, die Kapitalstruktur und die Treasury-Prozesse zu verwalten, um die strategischen und operativen Ziele zu unterstützen, und die Investor Relations zu beaufsichtigen. Diese Funktionen sind besonders wichtig, da Cloudflare weiterhin ein schnelles Wachstum erfährt, die Generierung von freiem Cashflow skaliert und zu einem immer wichtigeren Akteur auf dem Markt für cloudbasierte Zero Trust-, Netzwerk- und Anwendungsdienste sowie Entwicklerplattformen wird. Winslow berichtet an den Chief Financial Officer von Cloudflare, Thomas Seifert, und wird eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die den langfristigen Erfolg von Cloudflare unterstützen.

"Phil hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und bringt eine Fülle von Wissen und Erfahrung in seine Rolle bei Cloudflare ein. Als einflussreicher Softwareanalyst hat er mit institutionellen Investoren zusammengearbeitet, um Investitionsstrategien für Softwareunternehmen zu entwickeln, sowie mit Emittenten, um erfolgreiche Kapitalmarkttransaktionen durchzuführen", sagte Thomas Seifert, Chief Financial Officer bei Cloudflare. "Wir sind begeistert, Phil an Bord zu haben, während wir unser Ziel von 5 Milliarden Dollar Jahresumsatz in den nächsten fünf Jahren weiter verfolgen."

Zuletzt war Winslow als Managing Director bei der Credit Suisse tätig und leitete weltweit das Software-Team in der Abteilung Securities Research. In dieser Position leitete er ein Team von Aktienresearch-Experten in den Vereinigten Staaten und Europa. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung, einen umfassenden Hintergrund in der Finanzmodellierung und der datengesteuerten Betriebsanalyse sowie über fundierte Kenntnisse in der Technologiebranche.

"Cloudflare treibt die Branche immer weiter voran und ich bin stolz darauf, in diesem talentierten Team mitzuarbeiten und zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen", sagte Phil Winslow, Vice President of Strategic Finance, Treasury and Investor Relations bei Cloudflare. "Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam und der gesamten Cloudflare-Community zusammenzuarbeiten, um den langfristigen Wert für alle unsere Kunden, Aktionäre und anderen Stakeholder zu steigern."

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Internet zu schaffen. Die Produktreihe von Cloudflare schützt und beschleunigt jede Internetanwendung, die online ist, ohne dass Hardware hinzugefügt, Software installiert oder eine Zeile Code geändert werden muss. Bei den von Cloudflare betriebenen Internetseiten wird der gesamte Webverkehr durch das intelligente globale Netzwerk geleitet, das mit jeder Anfrage intelligenter wird. Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung der Leistung und ein Rückgang von Spam und anderen Angriffen. Cloudflare wurde 2020 von Reuters Events for Global Responsible Business ausgezeichnet, 2021 in die Liste der innovativsten Unternehmen von Fast Company aufgenommen und 2022 in die Liste der 100 beliebtesten Arbeitsplätze von Newsweek aufgenommen.

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com