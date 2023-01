Starlink-Antennen und budgetfreundliche Supportpläne können la carte erworben werden, um Kunden aus der Schifffahrtsbranche alle Vorteile eines Resellers zu bieten ohne zusätzliche Produkte oder unnötige Service-Bundles

Anuvu, der führende Anbieter von extrem schnellen Konnektivitäts- und Unterhaltungslösungen für anspruchsvolle Mobilitätsmärkte, ist autorisierter globaler Reseller für Konnektivitätslösungen von Starlink geworden. Anuvu ist der erste Händler für Schifffahrtstechnologien, der diese Antennen zu einem Preis von 2.500 US-Dollar auf den Markt bringt.

Im Rahmen der neuen Reseller-Vereinbarung bietet Anuvu die höchsten Übertragungsgeschwindigkeiten an, die in der Starlink-Konstellation verfügbar sind.

Anuvu bietet bereits Supportleistungen für Starlink-Installationen von Kunden in Segment wie Kreuzfahrt, Energie und Yachten, seitdem Starlink im Juli 2022 sein Angebot auf die Schifffahrtsbranche ausgeweitet hat. Im Oktober stellte Anuvu das erste Crew-Portal der Energiebranche vor, das speziell für die Unterstützung des Starlink-Dienstes ausgelegt ist und dem Bedarf der Betreiber an schnellerer Konnektivität für Videoanrufe ihrer Mitarbeiter, Videostreaming in hoher Auflösung und Onlinespielen von entfernten Standorten aus gerecht wird.

"Vor unserem Einstieg in das Starlink-Reseller-Geschäft wollten wir das erschwinglichste und unverbindlichste nahtlose Erlebnis für Schifffahrtskunden gewährleisten und genau das haben wir getan", kommentiert Erik Carlsen, SVP, Maritime, Energy Government bei Anuvu. "Kunden, die Starlink bei Anuvu erwerben, erhalten unser Know-how und unseren Kundendienst, ohne dabei Bindungen eingehen zu müssen. Für Betreiberunternehmen der Schifffahrtsindustrie, die sich für eine LEO-Lösung entscheiden, gibt es keinen einfacheren Weg, als Starlink bei uns zu kaufen."

Anuvu widmet sich dem Ziel, Kunden aus der Schifffahrtsindustrie den einfachsten Kaufprozess für LEO-Konnektivität anzubieten, ohne sie zum Abschluss von Produkt- oder Servicepaketen zu verpflichten, die Starlink nicht verlangt. Kunden, die eine Starlink-Antenne von Anuvu erwerben, profitieren von mehreren Zahlungsoptionen, Endkunden-Support, die höchsten Starlink-Geschwindigkeiten im maritimen Bereich und einer vereinfachten zentralen Rechnungsstellung.

"Wir freuen uns, unseren Kunden als vertrauenswürdiger Technologieführer und -partner zur Seite zu stehen, aber wenn Sie nichts weiter als den schnellsten Starlink-Seeverkehrsdienst als Teil eines nahtlosen und unkomplizierten Prozesses benötigen, dann ist Anuvu eine naheliegende Wahl", so Carlsen.

Optional können sich Kunden für die Installation der Starlink-Lösung sowie eines SD-WAN und einer erweiterten Suite von Netzwerkmanagement-Tools entscheiden, mit denen sie ihre Konnektivität verbessern, monetarisieren und optimieren, doch sie sind nicht dazu verpflichtet.

Um Starlink über Anuvu zu erwerben, klicken Sie hier.

Über Anuvu

Das globale Expertenteam von Anuvu verwaltet reibungslos Konnektivitäts- und Inhaltsanforderungen für anspruchsvolle Mobilitätsmärkte wie Fluggesellschaften, Kreuzfahrtlinien und kritische Anwendungen in den Bereichen Schifffahrt, Energie und Regierungsbehörden. Durch unsere langjährigen Kundenbeziehungen haben wir unter Beweis gestellt, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen auch in einer Welt im Wandel.

Der flexible und agile Ansatz von Anuvu ermöglicht uns, die Erlebnisse unserer Kunden mithilfe der neuesten Technologien zu optimieren. Wir sind stolz darauf, die heutige Performance zu maximieren und zugleich für künftige Anforderungen zu optimieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zuverlässige, skalierbare und erschwingliche Lösungen bereitzustellen, die den stetig evolvierenden Anforderungen ihrer Passagiere und Gäste gerecht werden. Durch intelligente Führung und Innovation definiert Anuvu die nächste Generation von Passagiererlebnissen mithilfe integrierter Lösungen, die auf die Marken und Serviceziele unserer Kunden zugeschnitten sind.

Anuvu. Let Innovation Move You.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230117005962/de/

Contacts:

Kite Hill PR für Anuvu

anuvu@kitehillpr.com