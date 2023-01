GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Sonstiges

Provisorische Schadensbilanz 2022



18.01.2023 / 09:25 CET/CEST



Medienmitteilung Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich kann auf ein moderates Schadensjahr zurückblicken. Weil Grossschadensereignisse 2022 ausblieben, fällt die geschätzte Gesamtschadenssumme von 59.9 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr: 191.3 Mio. Franken) markant tiefer aus. Nachdem Sturm, Hagel und Starkregen 2021 für ein massives Schadensausmass gesorgt haben, war 2022 wieder ein durchschnittliches Schadensjahr. Die GVZ bearbeitete insgesamt 3'325 Schadensfälle (Vorjahr: 22'191), davon 1'122 Feuer- und 2'203 Elementarschäden. Die Summe der geschätzten Feuerschäden beträgt 48,5 Mio. Franken (Vorjahr: 57,3 Mio. Franken) und liegt damit im Bereich des 10-Jahresmittels. Die Elementarschäden schlagen mit 11,4 Mio. Franken (Vorjahr: rund 134,0 Mio. Franken) zu Buche und resultieren damit deutlich unter dem Vorjahr. In diesem Bereich kamen viele Schadensmeldungen aus den Gemeinden Zell und Turbenthal (Tösstal). Beide waren Anfang Mai 2022 von starken Regenfällen und in der Folge von Überschwemmungen betroffen. Die provisorischen Schadenszahlen sind auf der Website der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich einsehbar https://www.gvz.ch/topnavigation/schadenzahlen. Die GVZ veröffentlicht die definitiven Geschäftszahlen 2022 Ende April 2023. Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 130 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende. Ansprechpersonen für Medien: Martin Kull, Leiter Versicherung

T 044 308 21 11 Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 54

kommunikation@gvz.ch

