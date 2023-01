Erneut legte der DAX gestern moderat zu. Am Ende des Handelstages stand ein Zugewinn von 0,35 Prozent auf der Kurstafel. Damit beläuft sich das Plus seit Jahresbeginn bereits auf rund neun Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...