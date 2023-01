Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünschen!

Mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, Silber und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Wir würden uns freuen, wenn man sich auf der INVEST in Stuttgart oder auf der Edelmetallmesse in München wieder sieht oder auf einer Roadshow.

Alles Gute und Glück auf!

Aktie der Woche

Karora Resources feiert Rekordjahresproduktion

Karora Resources konnte für das Jahr 2022 eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 133.836 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekanntgeben. Die Goldverkäufe waren ebenfalls ein Rekord und beliefen sich auf 132.047 Unzen im Jahr 2022. Im vierten Quartal 2022 war die Goldproduktion mit 37.258 Unzen und der Verkauf mit 39.849 Unzen sehr hoch. Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 185.000-205.000 Unzen zu erhöhen.

News: Karora meldet eine Rekordjahresproduktion von 133.836 Unzen Gold und einen Rekordumsatz von 132.047 Unzen Gold im Jahr 2022

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Bergbau-Nachrichten mit Caledonia Mining, Canada Nickel, Skeena Resources und Labrador Uranium

Fury Gold Mines: Excellent Drill Results at Percival - Well Financed for 2023

Kaufempfehlung

Kaufempfehlung für Fury Gold Mines

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Fury Gold Mines. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,40 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für Fury Goldmines mit Kursziel 1,40 USD

Marktüberblick

Uran ist unaufhaltsam: Die Renaissance der Kernkraft als wichtigste grundlastfähige Energiequelle hat längst begonnen

Die Kernkraft ist aktuell in aller Munde. Angesichts zahlreicher ungelöster Probleme hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Energieversorgung aus möglichst CO2-freien Quellen sowie ungelöster Abhängigkeitsszenarien - allen voran Europas von außereuropäischem Gas - erfährt die nahezu emissionsfreie Stromerzeugung mittels Kernspaltung eine wahre Renaissance. China ist hier wieder einmal einen Schritt voraus und plant den Bau von 10 Kernkraftreaktoren pro Jahr. Dabei werden in Zukunft nicht mehr die bekannten, großen Atommeiler im Fokus stehen, sondern weitaus kleinere Reaktoren, die modular in Fabriken gefertigt und an nahezu jedem gewünschten Ort installiert werden können. Mehrere dieser so genannten "Small Modular Reactors" - kurz SMRs befinden sich bereits in der Bauphase. Zwei davon sind bereits in Betrieb. Gerade diese Flexibilität sollte in Zukunft für eine Nachfrageexplosion nach dem Rohstoff sorgen, der für die Kernspaltung unerlässlich ist: Uran.

Einen zusätzlichen Schub erfuhr die Kernkraft bereits durch den Beschluss der Europäischen Kommission Anfang 2022, Kernenergie ein "Klima-Siegel" zu verleihen, und diese in die sogenannte Taxonomie-Verordnung aufzunehmen, mit der Milliarden-Investitionen in grüne Energien angekurbelt werden sollen. Hinzukommt, dass Russland gut 45% der weltweiten Uran-Förderung anreichert und nun für viele Länder als Lieferant ausfallen wird. Auf der anderen Seite haben viele Uranproduzenten ihre Förderung in den vergangenen Jahren stark reduziert und sind dabei sogar - neben ETFs, Fonds und Staaten, wie etwa den USA - selbst als Käufer aufgetreten. Dadurch entstand zuletzt ein Angebotsdefizit von mehr als 50 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Entsprechend sind die Lagerbestände vieler Energieversorger (Utilities) erschöpft, sodass diese nun wieder an den Verhandlungstisch kommen und neue langfristige Lieferverträge abschließen müssen.

Der brandneue Uran-Report der Swiss Resource Capital AG liefert zahlreiche Informationen über den Uran-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Uran-Preise eignen, vervollständigt den Report, der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Folgende Unternehmen sind im SRC Uran-Report enthalten:

Anfield Energy ist eine kanadische Uran-Vanadium-Entwicklungsgesellschaft, die anstrebt, einer der führenden Uran- und Vanadium-Produzenten in den USA zu werden. Der Hauptfokus liegt dabei auf der Konsolidierung des Uravan Mineral Belts in den Bundesstaaten Utah, Colorado und Arizona, was mittels eines Swap-Deals zwischen Anfield Energy und Uranium Energy gelungen ist. Anfield Energys größter Trumpf ist die eigene Verarbeitungsanlage Shootaring Canyon Mill in Utah, eine von lediglich einer Handvoll genehmigten, konventionellen Verarbeitungsanlagen in den USA. Damit will das Unternehmen rasch eine Uran-Produktion von mindestens 1 Millionen Pfund pro Jahr etablieren.

Blue Sky Uranium ist eine kanadische Uran-Entwicklungs-Gesellschaft und besitzt mehrere große Uran-Lizenzen in den argentinischen Provinzen Rio Negro und Chubut, die sich relativ einfach im Übertagebetrieb ausbeuten lassen können. Dadurch besitzt man einen enormen Kostenvorteil, der nicht nur einen rascheren Abbau, sondern auch hohe Margen verspricht. Ziel ist es, die argentinischen Kernkraftwerke mit Uran aus dem eigenen Land zu versorgen. Blue Sky Uranium konnte für eines von drei Teilprojekten bereits eine große Ressource und eine positive Wirtschaftlichkeitsanalyse vorlegen.

Consolidated Uranium ist eine kanadische Explorations- und Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die diversifizierte Projektkonsolidierung von aussichtsreichen Uranprojekten weltweit fokussiert. Das Unternehmen akquiriert potenziell hochkarätige Projekte nach einem strikten Kriterienschema. Dazu gehört die geographische Lage, der Entwicklungsstand und die Art der Lagerstätte. Dabei fokussiert man sich besonders auf Projekte, die jeweils über beträchtliche Ausgaben in der Vergangenheit und attraktive Eigenschaften für die Entwicklung verfügen. Zudem müssen diese attraktive Entwicklungscharakteristika sowie gestaffelte und aufbauende Akquisitionsbedingungen erfüllen. So konnte man sich innerhalb kurzer Zeit ein Portfolio an mehreren Projekten mit hohem Potenzial zusammenstellen. Darunter auch einen Deal über drei Minen von Energy Fuels, die alsbald wieder in Betrieb gebracht werden können.

GoviEx Uranium ist ein kanadisches Bergbauerschließungsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Uranprojekten in Afrika fokussiert hat. Die Gesellschaft verfügt über nachgewiesene Ressourcen von mehr als 200 Millionen Pfund U3O8. GoviEx besitzt bereits gültige Bergbaulizenzen für die beiden am weitesten fortgeschrittenen Projekte. Das Unternehmen veröffentlichte jüngst eine Machbarkeitsstudie für das am weitesten fortgeschrittene Madaouela-Projekt, welches ab 2025 in Produktion gebracht werden soll. Das zweite große Mutanga-Projekt könnte dann im Jahr 2027 folgen.

Labrador Uranium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in Labrador, Kanada, fokussiert. Das Unternehmen hat die Projekte Moran Lake und CMB sowie das Projekt Notakwanon in Nord-Labrador erworben. Sowohl auf dem Projekt Moran Lake, das historische Uranmineralressourcen beherbergt, als auch auf dem CMB-Projekt, das an die Uranlagerstätte Michelin von Paladin Energy angrenzt, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, bei denen zahlreiche Ziele mit Uran-, Kupfer- und IOCG-artigen Mineralisierungen entdeckt wurden. Das Projekt Notakwanon ist noch nicht ausreichend erkundet, aber für Bohrungen bereit. Alle Projekte wurden und werden im laufenden Jahr 2022 im Mittelpunkt eines aggressiven Explorationsprogramms stehen.

Skyharbour Resources ist ein Uranexplorationsunternehmen mit Projekten im produktiven Athabasca-Becken. Das Unternehmen hat erstklassige Explorationsprojekte zu attraktiven Bewertungen erworben, die mit einer Gesamtfläche von über 400.000 Hektar im gesamten Athabasca-Becken liegen. Skyharbour besitzt 100% des Uranprojekts Moore, auf dem sich die hochgradige Zone Maverick befindet. Die Gesellschaft konzentriert sich zwar auf seine Kernstrategie als entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, wendet aber vor allem auch das Prospektionsgeneratormodell an, um die Exploration bei seinen anderen Projekten im Basin voranzutreiben und zu finanzieren, und hat mehrere strategische Partner (unter anderem Orano Canada, Azincourt Energy, Valor Resources, Basin Uranium und Medaro Mining) ins Boot geholt, die zuletzt für erhöhten, positiven Newsflow sorgten.

Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. In Südtexas und in Wyoming besitzt Uranium Energy Hub-and-Spoke-Betriebe, die eine Uranförderung binnen weniger Monate garantieren. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Kanada (durch die jüngste Übernahme von UEX Corp.) und Paraguay und eines der hochgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt, das sich in Paraguay befindet.

Uranium Royalty Corp. ist eine kanadische Gesellschaft, die sich auf die Partizipierung an steigenden Uranpreisen durch strategische Investitionen in Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie durch physische Urangeschäfte, fokussiert. Uranium Royalty ist das erste Unternehmen, das das erfolgreiche Royalty- und Streaming-Geschäftsmodell ausschließlich auf den Uran-Sektor anwendet. Das Portfolio umfasst Beteiligungen an mehr als 15 Entwicklungs-, fortgeschrittenen, genehmigten und bereits produzierenden Uranprojekten in mehreren Jurisdiktionen. Zum Portfolio gehört auch ein hoher Bestand an physischem Uran, welcher sofort monetarisiert werden könnte.

Unternehmensnews

Alpha Lithium gibt PEA für Lithiumcarbonatanlage in Auftrag

Alpha Lithium gab vor kurzem bekannt, dass nach einem umfangreichen Prüfungs- und Auswahlverfahren das in Australien ansässige Unternehmen Ausenco Limited ausgewählt wurde, um eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) für eine geplante Produktionsanlage für hochreines Lithiumcarbonat mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen/Jahr im Salar Tolillar durchzuführen. Alpha hat ein internes Finanzmodell erstellt, das die Grundlage für die PEA bilden wird, wobei alle Eingaben, Prozesse und Ergebnisse von Ausenco im Rahmen seines Auftrags bestätigt wurden. Das Unternehmen setzt die Bohrungen in Tolillar Salar fort und erwartet, in den kommenden Wochen einen aktualisierten 43-101-Ressourcenbericht fertigzustellen.

News: Alpha Lithium beauftragt Ausenco mit der Durchführung einer PEA für eine Lithiumkarbonatanlage in Argentinien

Aurania Resources startet neue Bohrkampagne

Aurania Resources meldete kürzlich, dass die Diamantbohrkampagne auf dem unternehmenseigenen Ziel Tatasham im Südosten Ecuadors nach einer Urlaubspause wieder aufgenommen wurde. Das erste Bohrloch (TT-001) wurde vor der Pause Ende 2022 in einer Endtiefe von 567,52 Metern abgeschlossen und ein zweites Bohrloch (TT-002) wurde vor wenigen Tagen in einer Tiefe von 337,29 Metern fertiggestellt. Insgesamt sind bei Tatasham derzeit vier Bohrungen geplant.

News: Aurania berichtet über die Tatasham-Bohrkampagne in Ecuador

Caledonia Mining schließt Kauf von Bilboes ab

Caledonia Mining teilte weiterhin mit, dass es nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen die Übernahme von Bilboes Gold Limited abgeschlossen hat, der Muttergesellschaft, die über ihre simbabwische Tochtergesellschaft Bilboes Holdings (Private) Limited das Bilboes-Goldprojekt in Simbabwe besitzt. Bilboes ist eine große, hochgradige Goldlagerstätte, die sich etwa 75 km nördlich von Bulawayo, Simbabwe, befindet. In der Vergangenheit wurde sie in begrenztem Umfang im Tagebau abgebaut. Das Projekt verfügt über NI43-101-konforme nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold in 26,64 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t sowie gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold in 35,18 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold in 9,48 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,89 g/t.

News: Caledonia Mining Corporation Plc gibt Abschluss des Erwerbs des Bilboes-Goldprojekts in Simbabwe und Ernennung eines Executive Directors bekannt

Calibre Mining verzeichnet Rekordförderung

Calibre Mining gab kürzlich die Betriebsergebnisse für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2022 endeten, sowie die Produktions-, Umsatz- und Kostenprognosen für 2023 bekannt. Die konsolidierte Gesamtjahresproduktion belief sich auf 221.999 Unzen Gold und die konsolidierte Goldproduktion im 4. Quartal belief sich auf 61.294 Unzen, was beides Rekorde waren.

News: Calibre liefert für das gesamte Jahr 2022 eine Rekord-Goldproduktion von 221.999 Unzen

Canada Nickel wird zukünftig auch CO2 einlagern können

Canada Nickel gab jüngst bekannt, dass die jüngsten Testergebnisse die Einbeziehung der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in das Projekt Crawford unterstützen. Der unternehmenseigene Prozess der In-Process-Tailings-Karbonisierung (IPT) ist eine neuartige Methode zur beschleunigten Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, die nach Ansicht des Unternehmens ein transformatives Potenzial hat. Die jüngsten Tests bestätigen, dass bestehende Prozessströme für die IPT-Karbonisierung genutzt werden können, was nach Ansicht des Unternehmens eine zeit- und kosteneffiziente Entwicklung und Integration in das Flowsheet ermöglichen sollte. Infolgedessen wird die integrierte Machbarkeitsstudie für das Projekt voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 vorgelegt werden. Diese Verzögerung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan bis zur Produktion, da das Unternehmen weiterhin den Erhalt der Genehmigungen bis Mitte 2025 und den anschließenden Bau anstrebt.

News: Canada Nickel kündigt Integration von Kohlenstoffabscheidung und Kohlenstoffspeicherung in das Crawford-Nickelsulfid-Projekt

GoldMining erhält neuen Co-Vorsitzenden

GoldMining gab kürzlich die Ernennung von David Garofalo als Director und Co-Chairman des Unternehmens bekannt. Garofalo hat in den letzten 30 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Rohstoffsektor gearbeitet. Er war seit August 2020 Chairman & CEO von Gold Royalty Corp., von 2016 bis 2019 President und CEO von Goldcorp Inc., von 2010 bis 2015 President & CEO von Hudbay Minerals Inc., von 1998 bis 2010 Senior Vice President, Finance & CFO von Agnico-Eagle Limited und von 1990 bis 1998 als Schatzmeister und in verschiedenen anderen Finanzfunktionen bei Inmet Mining Corporation tätig.

News: GoldMining gibt die Ernennung von David Garofalo zum Co-Vorsitzenden bekannt

Gold Royalty verzeichnet Rekordeinnahmen

Gold Royalty gab vor kurzem die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen verzeichnete Gesamteinnahmen und Optionserlöse aus dem Royalty-Programm in Höhe von 0,9 Mio. US$ und 5,7 Mio. US$ für die drei Monate bzw. das Jahr, das am 30. September 2022 endete, was die Prognose von 5,0 Mio. US$ für das Geschäftsjahr übertrifft. In dem am 30. September 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr setzte das Unternehmen die Ausführung seiner Akquisitionsstrategie fort und schloss die Akquisition von Abitibi Royalties Inc. und Golden Valley Mines and Royalties Ltd. ab, erwarb eine Royalty für das Goldprojekt Côté, erweiterte seine Royalties an der Beaufor-Mine und erwarb ein Portfolio von Royalties in Nevada von Nevada Gold Mines LLC. Gold Royalty's Portfolio wurde somit auf 216 Royalties erweitert, wobei der Schwerpunkt auf den besten Bergbaurevieren in Nord- und Südamerika liegt. In Zukunft wird das Unternehmen ab 2023 sein Geschäftsjahresende auf den 31. Dezember umstellen, um es besser an den Berichtszyklus unserer Mitbewerber anzugleichen.

News: Gold Royalty Corp. gibt das Jahresergebnis 2022 mit Rekordjahreseinnahmen bekannt, die die Prognosen übertreffen

Labrador Uranium meldet CEO-Wechsel

Labrador Uranium gab vor kurzem bekannt, dass Stephen Keith mit Wirkung vom 1. Januar 2023 von seiner Rolle als Chief Executive Officer des Unternehmens zurückgetreten ist und Philip Williams, Executive Chairman, die Rolle des Interim Chief Executive Officer übernommen hat. Das Board of Directors von Labrador Uranium beabsichtigt, einen umfassenden Suchprozess einzuleiten, um einen dauerhaften Chief Executive Officer zu finden.

News: Labrador Uranium kündigt Wechsel in der Geschäftsführung an

MAG Silver feiert Meilenstein

MAG Silver berichtete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen von Fresnillo Plc, dem Betreiber des Projekts Juanicipio, die Bestätigung erhalten hat, dass die abschließenden Tests der nachgelagerten Stromverteilungs- und Kontrollsysteme des Projekts jetzt abgeschlossen sind. Das gesamte System wurde jetzt unter Strom gesetzt und Juanicipio ist an das nationale Stromnetz angeschlossen worden. Es ist geplant, das Projekt zunächst mit niedrighaltigem Haldenmaterial in Betrieb zu nehmen. Wie bereits berichtet, wurden die Anlagenteile nach dem Zerkleinerungskreislauf mit Zusatzstromversorgung in Betrieb genommen, was einen raschen Hochlauf ermöglicht, wobei Fresnillo die Zielsetzung ankündigte, die volle Nennkapazität im zweiten Quartal 2023 zu erreichen.

News: MAG Silver berichtet über das Projekt Juanicipio

Maple Gold Mines vermeldet Volltreffer

Maple Gold Mines gab kürzlich Untersuchungsergebnisse der Bohrungen 2022 des Unternehmens auf dem zu 100 % kontrollierten Grundstück Eagle Mine in Québec, Kanada, bekannt. Dabei stieß man unter anderem auf 10,3 g/t Gold auf 7,8 Metern, einschließlich 41,1 g/t Gold auf 1,0 Meter.

News: Maple Gold bohrt 10,3 G/T Gold auf 7,8 Metern, einschließlich 41,1 G/T Gold auf 1 Meter, im nördlichen Minenhorizont bei Eagle

Osisko Development veröffentlicht positive Machbarkeitsstudie

Osisko Development gab kürzlich die Ergebnisse einer unabhängigen Machbarkeitsstudie bekannt, die für das zu 100% unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia erstellt wurde. Demnach ist eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 163.695 Unzen über die 12-jährige Lebensdauer der Mine möglich. Der netto-Gegenwartswert (NPV5%) nach Steuern beläuft sich auf 502 Millionen CA$, die Rentabilitätsrate liegt bei starken 20,7% IRR (bei 1.700 US$/oz Gold). Die FS umreißt einen robusten und skalierbaren Basisfall für die stufenweise Erschließung mit einer geringen anfänglichen Kapitalintensität von 137,3 Millionen CA$ und attraktiven Betriebskosten für die unterirdische Erschließung des Goldprojekts Cariboo.

News: Osisko Development gibt positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Cariboo Gold Projekt bekannt

Osisko Gold Royalties vermeldet Rekordquartal

Osisko Gold Royalties gab kürzlich ein Update zu den Lieferungen im vierten Quartal 2022, den Einnahmen, der Cash-Marge und den jüngsten Fortschritten bei den Vermögenswerten bekannt. Osisko erwirtschaftete im vierten Quartal 2022 etwa 25.023 zurechenbare Unzen Goldäquivalent, was einer Gesamtmenge von etwa 89.367 GEOs im Jahr 2022 entspricht, was einen Rekord bei den Quartals- und Jahreslieferungen für das Unternehmen darstellt. Osisko verzeichnete im vierten Quartal vorläufige Einnahmen aus Royalties und Streams in Höhe von 61,9 Millionen $ und vorläufige Umsatzkosten (ohne Abraum) in Höhe von 4,7 Millionen $, was zu einer Rekord-Cash-Marge von etwa 57,2 Millionen $ (oder 92 %) führte.

News: Osisko meldet Rekordauslieferungen im 4. Quartal 2022 und gibt eine Unternehmensaktualisierung

Skeena Resources verkauft Lizenzgebühren

Skeena Resources vermeldete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen einen Lizenzverkauf mit Franco-Nevada Corporation abgeschlossen hat, bei dem Skeena eine 0,5% Netto-Schmelzgewinn-Lizenzgebühr (NSR) auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek an Franco-Nevada im Austausch für eine abschließende Barzahlung von 27 Millionen CA$ und eine bedingte Barzahlung von 1,5 Millionen CA$, abgibt. Der Nettoerlös aus der Royalty-Transaktion wird vom Unternehmen zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten bei Eskay Creek sowie für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet werden.

News: Skeena schließt Verkauf von Lizenzgebühren auf Eskay Creek für 27 Millionen C$ ab

Victoria Gold berichtet sehr gute Ergebnisse

Victoria Gold produzierte im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2022, dem vierten Quartal des Jahres 2022, 43.741 Unzen Gold. Die Goldproduktion von Eagle für das gesamte Jahr 2022 betrug 150.182 Unzen.

News: Produktionsergebnisse der Eagle-Goldmine für das Jahr und das vierte Quartal 2022

Vizsla Silver schließt Prismo Akquisition ab

Vizsla Silver gab kürzlich bekannt, dass es seine strategische Investition in Prismo Metals Inc. abgeschlossen hat. Im Rahmen der strategischen Investition erwarb das Unternehmen ein Vorkaufsrecht für das Projekt Palos Verdes von Prismo und 4.000.000 Einheiten von Prismo für einen Gesamtbetrag von 2.000.000 CA$. Die Gegenleistung für die strategische Investition bestand aus einer Barzahlung von 500.000 CA$ und 1.000.000 Stammaktien von Vizsla.

News: Vizsla Silver schließt strategische Investition in Prismo Metals ab

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe - Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situations-zertifikat/

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Karora Resources + Alpha Lithium + Aurania Resources + Caledonia Mining + Calibre Mining + Canada Nickel + Fury Gold Mines + GoldMining + Gold Royalty + Labrador Uranium + MAG Silver + Maple Gold Mines + Osisko Development + Osisko Gold Royalties + Skeena Resources + Victoria Gold + Vizsla Silver.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Karora Resources + Alpha Lithium + Aurania Resources + Caledonia Mining + Calibre Mining + Canada Nickel + Fury Gold Mines + GoldMining + Gold Royalty + Labrador Uranium + MAG Silver + Maple Gold Mines + Osisko Development + Osisko Gold Royalties + Skeena Resources + Victoria Gold + Vizsla Silver.

Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,CA66987E2069,CA32076V1031,CA38076F1053,CA13708P2017,CA2447672080,BMG069741020,CA2899003008,CA46500E1079,JE00BF0XVB15,CA5651271077,AU0000005001,CA06828J1057,CA13000C2058,CA29446Y5020,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA89623Q1028,CA2176212009,CA21871U1057,CA1368421014,CA8263XP1041,CA83056P7157,CA02075X1033,CA92859G2027,CA50545P3097,GB00BNR45554,CA89901T1093