Andritz erhielt vom brasilianischen Zellstoffhersteller Suzano den Auftrag zur Lieferung einer SulfoLoop-Anlage für konzentrierte Schwefelsäure für das neue Zellstoffwerk. Das von Andritz gelieferte Zellstoffwerk befindet sich in der Bauphase und soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Betrieb gehen. Die Schwefelsäureanlage kann 153 Tagestonnen handelsüblicher Schwefelsäure (>97%) aus konzentrierten, geruchsbelasteten Gasen und dem Elementarschwefel aus der Zellstofffabrik herstellen. Durch die Wiederaufbereitung von Schwefelsäure aus den Abfallströmen wird das Werk hinsichtlich der Schwefelsäureversorgung vollkommen autark.

