Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Aidon, einem etablierten, kundenorientierten Anbieter von intelligenten Netzen, intelligenten Messsystemen und Technologiedienstleistungen in den nordischen Ländern, zusammenarbeitet, um eine vollständig gemanagte Lösung für drei Verteilernetzbetreiber (DSOs) auf dem fortschrittlichen nordischen Markt bereitzustellen. Diese Zusammenarbeit kommt zustande, wenn DSOs danach Ausschau halten, ihre infrastrukturellen Fähigkeiten zu verbessern und sich für den veränderten Kundenmarkt von morgen zu positionieren.

Das Aidon-Projekt umfasst die Bereitstellung von Hansen MDM und damit verbundenen Dienstleistungen für drei große DSOs: Kymenlaakson Sähköverkko, Järvi-Suomen Energia und PKS Sähkönsiirto. Als vollständig gemanagtes Angebot stellt es ausgelagerte Ablese- und Berichtsfähigkeiten für den finnischen Datahub bereit. Mit diesem Projekt baut Hansen seine Führungsposition als Anbieter von Technologielösungen für den Energiesektor weiter aus und bietet kosteneffiziente und zukunftssichere Lösungen, die die Anforderungen des Marktes erfüllen. Dazu gehört die Fähigkeit, Fünf-Minuten-Daten in Echtzeit zu verarbeiten, ein entscheidender Aspekt der sich entwickelnden Marktverordnungen. Mit der Inbetriebnahme vielfältiger Energiequellen wie Wind- und Solarenergie müssen Produktions- und Verbrauchsdaten viel mehr in Echtzeit vorliegen, um das Netz in Einklang zu bringen und On-Demand-Managementdienste zu ermöglichen. Darüber hinaus bieten detailliertere Daten mehr Transparenz und mehr verwertbare Daten für Endkunden, insbesondere für "Prosumer", die auch Energie erzeugen.

Hansen MDM, Teil der Hansen Suite for Energy Utilities, ist eine Cloud-native Implementierung, die große Mengen an intelligenten Messdaten verarbeiten kann und in einem SaaS-Implementierungsmodell verfügbar ist. Die Cloud-native Version von Hansen MDM baut auf jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise in nordischen Implementierungen auf und bietet eine komplette und ausgereifte Implementierung für diejenigen Versorgungsunternehmen, die die Vorteile einer Cloud-basierten Implementierung nutzen möchten.

Tommi Blomberg, Chief Executive Officer, Aidon, kommentierte: "Wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung und der massiven Datengenerierung. Diese Partnerschaft mit einem der langjährigen nordischen Technologieführer für Energie- und Versorgungsunternehmen wird sicherstellen, dass die regionalen DSOs Zugang zu hochmodernen Lösungen haben, die alle ihre Bedürfnisse im Bereich Smart Metering abdecken."

Scott Weir, Division President, Energy and Utilities für die Region EMEA bei Hansen, kommentierte: "Wir bei Hansen sind stolz auf unser Erbe in der nordischen Region, in der wir für mehrere führende Energie- und Versorgungsunternehmen kontinuierlich Leistungen bei der Transformation und dem Aufbau von Infrastrukturen erbracht haben. Durch unsere neue Allianz mit Aidon, in der wir das Beste, was Hansen MDM zu bieten hat, nutzen, werden wir angesichts eines sich schnell verändernden und dynamischen Marktes eine neue Ära der Innovation im Bereich der Kundenerfahrung einläuten."

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio unterstützt Hansen mehr als 600 Kunden in über 80 Ländern dabei, neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen, zu verkaufen und anzubieten, Kundendaten zu managen und zu analysieren sowie kritische Prozesse im Bereich Umsatzmanagement und Kundenservice zu steuern.

Über Aidon

Aidon ist der führende Anbieter von intelligenten Stromnetzen und intelligenten Messlösungen, Anwendungen und Services in den nordischen Ländern. Unsere Systeme ermöglichen unseren Kunden eine zuverlässige Messung und Verteilung von Energie sowie effiziente Wartungsprozesse der Verteilungsnetze. Die von Aidon gelieferte Technologie wird in fast 4 Millionen Energiemesspunkten in den nordischen Ländern genutzt. Unser Hauptsitz befindet sich in Jyväskylä, Finnland, unser schwedisches Büro in Stockholm, das norwegische Büro in Asker und das dänische Büro in Kopenhagen.

