Shanghai (ots/PRNewswire) -YuanTech Solar, ein neues PV-Fertigungsunternehmen in China, gab vor kurzem bekannt, dass es die ISO-14001-Zertifizierung für sein Umweltmanagementsystem und die ISO-45001-Zertifizierung für sein Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erhalten hat. Bereits vor diesen Zertifizierungen war YuanTech Solar nach ISO 9001 für sein Qualitätsmanagementsystem zertifiziert.Diese ISO-Zertifizierungen basieren auf den umfassendsten und systematischsten internationalen Standards der Welt und sind zu einer der Grundvoraussetzungen für die Produktion und den Betrieb von Unternehmen geworden. YuanTech Solar hat die umfassende Prüfung durch den TÜV SÜD bestanden und die Zertifizierungen für das Qualitäts-, Umwelt-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsmanagementsystem erhalten, was nicht nur den Anforderungen der eigenen Entwicklung, sondern auch der hohen Sorgfalt gegenüber dem Managementsystem entspricht."Wir freuen uns über diese ISO-Zertifizierungen, die unser Engagement für Qualität, Umwelt und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter unterstreichen", sagte Herr Xie Jian, Gründer und CEO von YuanTech Solar.Als neue PV-Marke hält sich YuanTech Solar an die Kernwerte "Exzellenz, Partnerschaft, Engagement, Integrität" und setzt sich für effektivere PV-Lösungen für Kunden ein. Das Unternehmen hat sich für die neue Generation von N-Typ TOPCon als Haupttechnologie entschieden. Seit der Inbetriebnahme der ersten 3GW-Anlage hat das Unternehmen 54-Zellmodule für den Einsatz in Wohngebäuden und 72-Zellmodule für Dächer von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie für Energieversorger entwickelt. Alle Modulprodukte von YuanTech Solar wurden vom TÜV SÜD mit den Zertifikaten IEC 61215 und IEC 61730 ausgezeichnet und haben aufeinanderfolgend weitere regionale Marktzertifizierungen wie CQC, MCS, INMETRO usw. erhalten.Mr. Xie Jian erklärte, dass das Unternehmen in der hart umkämpften PV-Branche weiterhin an seinem marktorientierten Ansatz festhalten und die Einführung neuer Technologien für die Serienproduktion beschleunigen werde, um den Kunden weiterhin leistungsstarke und äußerst zuverlässige Module zu liefern, die den Erwartungen des Marktes entsprechen.Informationen zu YuanTech SolarYuanTech Solar ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die FuE, die Herstellung, den Vertrieb und den Service von TOPCon-Photovoltaikprodukten vom Typ N der neuen Generation konzentriert. Das Unternehmen wurde im Januar 2022 gegründet und plant, 1,5 Mrd. Yuan (ca. 224 Mio. US-Dollar) zu investieren, um in Chuzhou in der Provinz Anhui eine Fünf-Gigawatt-Modulfabrik zu bauen. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von sauberer Energie zu werden, indem es einen marktorientierten Ansatz verfolgt und technologische Innovationen als treibende Kraft einsetzt, um den Wandel zu sauberer, kohlenstoffarmer, sicherer und effizienter Energie voranzutreiben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1960403/YT_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yuantech-solar-erhalt-die-zertifizierung-nach-iso-14001-und-iso-45001-301724449.htmlPressekontakt:+86-21-66278985,marketing@ytsolar.comOriginal-Content von: YuanTech Solar Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167170/5419100