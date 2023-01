Köln (ots) -Love is in the air! Der Valentinstag ist jedes Jahr eine willkommene Gelegenheit, dem oder der Liebsten zu zeigen, wie wichtig er oder sie uns ist. Aber wie findet man ein Geschenk, das tatsächlich für Herzklopfen sorgt? Die gute Nachricht: Es muss nicht immer ein aufwändiger Liebesbeweis oder ein teurer Luxusartikel sein. Eine aktuelle Studie des Online-Fotoservices Pixum zeigt: Personalisierte Geschenke sind mit Abstand am beliebtesten - vor allem vom Partner.Herz verschenken? Das geht am besten mit einem personalisierten GeschenkRund 68 Prozent der Deutschen wünschen sich am liebsten etwas Personalisiertes von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Das hat eine repräsentative Umfrage von Pixum mit über 1.000 Teilnehmenden ergeben. Generell zieht die Mehrheit der Befragten (83 Prozent) personalisierte Geschenke herkömmlichen Geschenken vor. Ob mit Namen, einer gemeinsamen Erinnerung oder einer herzerwärmenden Botschaft: Fast 90 Prozent der Befragten erhalten gerne individuell gestaltete Überraschungen. Über 92 Prozent verschenken sogar selbst am liebsten personalisierte Geschenke an andere.Die Mehrheit der Frauen wünscht sich Fotogeschenke.Die Top-3-Gründe für persönliche Überraschungen sind laut Umfrage: "um etwas Besonderes/Einzigartiges zu verschenken" (59 Prozent), "um jemandem eine große Freude zu machen" (53 Prozent) und "um der bzw. dem Beschenkten zu zeigen, wie viel er oder sie mir bedeutet" (rund 51 Prozent). Insbesondere Fotogeschenke waren im direkten Vergleich mit anderen Produkten beliebt - vor allem bei Frauen! Die Umfrage von Pixum ergab, dass sich die Mehrheit der Frauen (63 Prozent) personalisierte Fotoprodukte wünscht.Passend dazu bietet der Online-Fotoservice Pixum für alle Verliebten eine riesige Auswahl an hochwertigen Präsenten. Ob angesagte Foto-Prints im Retro-Stil, ein schönes Wandbild, oder eine neue Lieblingstasse: Hier lassen sich ganz schnell und einfach persönliche Kunstwerke selber gestalten und mit wenigen Klicks bestellen.Alle Ergebnisse der Studie gibt es unter pixum.de/geschenkestudie.Über PixumPixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Neben dem besten Kundenservice und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice, allen Kunden ihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.Pixum Kunden können ihre hochwertigen Fotoprodukte zu jeder Zeit und an jedem Ort gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität als auch der Pixum Kundenservice wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland und der Zeitschrift CHIP.Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 160 Mitarbeiter.Seit Ende 2014 wird mit der Marke artboxONE (artboxone.de) in einem eigenen Online-Shop kuratierte Kunst angeboten. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie über Handlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/5419094