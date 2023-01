Der amerikanische Finanzdienstleister Interactive Brokers Group Inc. (ISIN: US45841N1072, NASDAQ: IBKR) zahlt am 14. März 2023 eine stabile Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Dienstag mitgeteilt wurde (Record day ist der 1. März 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 0,52 Prozent beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...