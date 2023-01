Gräfelfing (ots) -Was passiert, wenn Bio das neue Konventionell wird? Die Bundesregierung will mit dem Ziel eines 30-Prozent-Öko-Anteils auf landwirtschaftlichen Flächen die Agrarwende deutlich vorantreiben. Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin lädt Naturland zum Podiumsgespräch am 25. Januar ein mit Dr. Ophelia Nick, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, Dr. Daniela Büchel, Vorstand der REWE-Group für HR und Nachhaltigkeit, sowie Naturland-Präsident und Landwirt Hubert Heigl. Titel: "Wird Bio spießig? Öko als Standard auf Feldern und in Regalen."Tatsächlich liegt - trotz Inflation und Energiekrise - der Absatz von Bio-Lebensmitteln noch immer über Vor-Corona-Niveau. Die Wege der Kundschaft verlagern sich bloß: Bio wird zunehmend in Vollsortiment-Supermärkten und Discountern gekauft statt in den Naturkostläden, einst Vorreiter der Bewegung. Die Treue der umweltbewussten Kundschaft ist bemerkenswert, aber nicht selbstverständlich. Erzeuger und Verbraucher brauchen Anreize für mehr Nachhaltigkeit. In der Diskussion soll es um Stellschrauben und Herausforderungen gehen: Schreckt die neue EU-Öko-Verordnung Landwirte von Bio womöglich ab? Wie gehen die globalen Player im Handel mit den kleinen und mittelgroßen Betrieben um, Rückgrat der kleinteiligen und damit artenvielfältigen Öko-Landwirtschaft?Die Podiumsdiskussion "Wird Bio spießig?" findet statt:Mittwoch, 25. Januar, 11:30-12:30 UhrOrt: Raum Gamma in Halle 27.Moderator: Prof. Christian ThorunAnmeldung und Akkreditierung, auch für den Livestream: oeffentlichkeitsarbeit@naturland.deNaturland wurde 1982/83 gegründet. Heute ist der Verein der größte internationale Bio-Verband mit rund 140.000 Erzeuger:innen in 60 Ländern. Auf der Grünen Woche ist Naturland präsent am Stand 311 des Dachverbands BÖLW (Bund für Ökologische Lebensmittelwirtschaft) in Halle 27.Pressekontakt:Sonja StraßNaturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.Kleinhaderner Weg 1, 82166 GräfelfingTel. +49 89 89 80 82 - 309s.strass@naturland.deOriginal-Content von: Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62223/5419106