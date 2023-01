voestalpine erwirbt die in der Schweiz ansässige Metaltec AG. Das Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von über 10 Mio CHF (rd. 10 Mio Euro). Alle 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Pieterlen werden den Angaben zufolge von der voestalpine übernommen. Metaltec liefert sogenannten Blankstahl - also gezogenen oder geschliffenen Edelstahl, der engste Toleranzen und eine besonders ebene und glatte Oberfläche und eine dadurch verbesserte Bearbeitungsfähigkeit aufweist. "Mit dieser Akquisition stärken wir unsere bereits sehr gute Position am Schweizer Markt und ergänzen unser Portfolio mit dem Know-How und der langjährigen Erfahrung der Metaltec AG, speziell im Bereich Blankstahl. Wir gehen einen Schritt weiter in Richtung ...

