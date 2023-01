München (ots) -Inmitten der aktuellen Krisen wird es für Unternehmen und Privathaushalte zunehmend schwieriger, ihre Kreditlinien auszuweiten. Statt sich bei der Vergabe einzuschränken, sollten Banken moderne Systeme zur Bonitäts- und Risikoprüfung nutzen, um sich vor dem Risiko eines Zahlungsausfalls zu schützen, bestehende Kunden zu erhalten und neue zu erschließen sowie gleichzeitig eine Kreditklemme zu verhindern.Die SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), führender Anbieter einer modularen Plattform für die Digitalisierung von Risk-, Fraud- und Compliance-Prozessen, empfiehlt Finanzdienstleistern, bei Bonitäts- und Risikoprüfungen modernste Systeme zu nutzen, um so eine drohende Kreditklemme noch abzuwenden. Banken sind bei der Vergabe von neuen Krediten derzeit sehr vorsichtig, wie eine aktuelle Umfrage des ifo Instituts (https://www.ifo.de/pressemitteilung/2023-01-12/banken-zurueckhaltender-bei-kreditvergabe-unternehmen) zeigt. Demnach berichten inzwischen 30 Prozent aller Unternehmen, die mit Banken über Kredite verhandeln, von einer starken Zurückhaltung bei der Vergabe. Im September waren es 24 Prozent gewesen. Besonders von dieser Vorsicht bei der Kreditvergabe betroffen sind kleine Unternehmen und Solo-Selbständige. Auch bei der Zahl der Firmeninsolvenzen geht der Trend seit Herbst klar nach oben, wie das statistische Bundesamt (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_014_52411.html) aktuell meldet. Im September und Oktober 2022 lagen die Werte jeweils um rund 18 Prozent über den Vergleichswerten des Vorjahres. Experten gehen zudem davon aus, dass die Zahl der Privatinsolvenzen zeitversetzt ebenfalls stark ansteigen wird. In den kommenden Monaten ist daher insgesamt mit einem deutlich erhöhten Bedarf an Liquidität zu rechnen, eine neue Kreditklemme wird immer wahrscheinlicher.Ralph Schuler, CEO der SHS Viveon AG, äußert sich dazu: "Die aktuelle Vorsicht der Banken bei der Kreditvergabe ist völlig nachvollziehbar. Schließlich ist das Risiko von Zahlungsausfällen der Gläubiger angesichts der verschiedenen Krisen momentan extrem hoch. Allerdings lassen sich Banken damit auch Gewinne entgehen, denn viele Unternehmen und Privathaushalte sind derzeit stark auf zusätzliche Liquidität angewiesen."Daher empfiehlt SHS Viveon allen Finanzdienstleistern, in ihre IT-Systeme zu investieren und mit Unterstützung von modernsten Technologien abgewogene Kreditvergabe-Entscheidungen zu treffen. SHS Viveon setzt in ihrer führenden Kreditmanagement-Lösung nicht nur auf eine umfassende Bonitätsprüfung, bei der das Zahlungsverhalten in der Vergangenheit durch Abfragen bei international renommierten Datenanbietern evaluiert wird. Darüber hinaus wird auch eine ausführliche Risikoprüfung vorgenommen. Dabei wird eine Vielzahl an validen Datenpunkten berücksichtigt, auf deren Basis Prognosen zum Zahlungsverhalten erstellt werden und sich das individuelle Zahlungsausfallrisiko eines Kreditnehmers bestimmen lässt."Mit modernen Systemen zur Bonitäts- und Risikoprüfung fällt es Kreditinstituten leicht, Risiken genau abzuwägen. So kann es auch in diesen schwierigen Zeiten zu einer Win-win-Situation kommen: Finanzdienstleister können sich sicher sein, dass sie sich bestmöglich gegen Risiken - die eine Vergabe von Krediten zwangsläufig immer mit sich bringt - abgesichert haben. Gleichzeitig kommen Unternehmen und private Haushalte einfacher und schneller an dringend benötigte Liquidität", so Ralph Schuler.Über SHS ViveonSHS Viveon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller und regulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHS Viveon Plattform ermöglicht Risiko-, Kredit- und Compliance-Management-Teams die automatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einem flexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten Daten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse und Simulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveon wurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse München gelistet.ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWKwww.shs-viveon.comPressekontakt:PR-AgenturWORDUP PR - Südliche Auffahrtsallee 66 - 80639 München -Tel: 089 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.de - www.wordup.deSHS ViveonRolf Anweiler - Clarita-Bernhard-Str. 27 - 81249 München -Tel: +49 89 74 72 57 284E-Mail: rolf.anweiler@shs-viveon.com - www.shs-viveon.comOriginal-Content von: SHS Viveon AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71103/5419120