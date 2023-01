Im letzten Jahr hat BYD neben weiteren asiatischen Ländern auch in mehrere europäische Märkte, etwa Belgien oder die Niederlande expandiert. Während in Deutschland der angekündigte Verkaufsstart noch aussteht, plant der Konzern bereits den Markteintritt in Großbritannien. Auf dem weltweit zweitgrößten Automarkt zeigt sich der Konzern derweil zurückhaltend.In Großbritannien will BYD noch in diesem Quartal mit dem Verkauf seiner Fahrzeuge beginnen. Zwar fielen die Neuzulassungen bei Fahrzeugen 2022 ...

