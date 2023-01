Der australische Öl- und Gasproduzent Calima Energy (ASX CE1 / WKN A2DWL4) will sein Gasprojekt Montney in der kanadischen Provinz British Columbia noch einmal neu testen, um das Projekt so für potenzielle Partner noch attraktiver zu machen.Noch Ende dieses Monats will das Unternehmen ein Test- und Bewertungsprogramm zu den Calima-Bohrungen Zwei und Drei auf den Montney-Flächen in Angriff nehmen. Bei Calima Zwei geht es darum, das Gas- und Kondensatpotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...