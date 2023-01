München (ots) -Zwei Livespiele stehen in der Hauptrunde der Handball-WM auf dem Programm des Ersten und der ARD Mediathek: Am Donnerstag, 19. Januar, gibt es ab 17.45 Uhr (Anwurf: 18.00 Uhr) live die Begegnung Deutschland - Argentinien aus Kattowitz zu sehen. Nach dem überzeugenden dritten Sieg in der Vorrunde gegen Algerien startet das deutsche Team als Gruppensieger in die Hauptrunde. Argentinien ist dabei der vermeintlich leichteste Gegner - ein Sieg sollte Pflicht sein, wenn Deutschland das Viertelfinale erreichen will. Die schwierigste Aufgabe wartet dann zum Abschluss der Hauptrunde am kommenden Montag, 23. Januar, mit der starken Auswahl aus Norwegen, die in der Vorrunde ebenfalls drei Siege einfahren konnte. Das Erste und die ARD Mediathek zeigen das Spiel ab 20.15 Uhr (Anwurf: 20.30 Uhr) live aus Kattowitz. Beide Übertragungen von der Handball-WM werden mit Audiodeskription und Live-Untertitelung angeboten. Alle drei deutschen Hauptrunden-Spiele gibt es außerdem im Audio-Livestream auf Sportschau.de und in der ARD Audiothek.Das Interesse an der Handball-WM ist bislang sehr hoch: 6,247 Mio. Zuschauer:innen sahen am vergangenen Sonntag, 15. Januar, die Live-Übertragung des Spiels Deutschland - Serbien im Ersten, das entsprach einem Marktanteil von 25,5 Prozent.Donnerstag, 19. Januar 2023, 17.45-19.55 UhrSportschauHandball-WeltmeisterschaftDeutschland - ArgentinienHauptrundeReporter: Florian NaßModeration: Stephanie Müller-SpirraExperte: Dominik KleinÜbertragung aus KattowitzMontag, 23. Januar 2023, 20.15-22.15 UhrSportschauHandball-WeltmeisterschaftDeutschland - NorwegenHauptrundeReporter: Florian NaßModeration: Stephanie Müller-SpirraExperte: Dominik KleinÜbertragung aus KattowitzPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089 55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5419286