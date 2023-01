Bremen (ots) -Die Talkshow, die seinen Namen trägt, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Gesprächssendungen des Landes entwickelt. Markus Lanz und seinem Team gelingt es immer wieder, erfolgreich politische Debatten publikumswirksam aufzuarbeiten. Wenn der gebürtige Südtiroler Abstand von einem Fernsehstudio benötigt, zieht es ihn schon seit Jahren in eine der faszinierendsten Regionen der Welt - nach Grönland. Einheimische und Landschaft üben eine unglaubliche Faszination auf ihn aus. Über arktische Jäger, Temperaturen um minus 40 Grad und die Faszination Polarlicht, berichtet Markus Lanz bei 3nach9 am Freitag, 20. Januar 2023, 22.30 Uhr, im NDR/Radio Bremen-Fernsehen.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 folgende Gäste:Dietrich GrönemeyerProf. Dr. Dietrich Grönemeyer zählt zu den renommiertesten Ärzten in Deutschland. Der Wissenschaftler setzt sich seit Jahrzehnten für Gesundheitsaufklärung und Prävention ein. Nach wie vor "brennt das Feuer für Medizin in seinem Herzen" und er lebt Tag für Tag nach dem Mantra "den Jahren Leben schenken". Was den 70-Jährigen antreibt und warum er nicht daran denkt sich zur Ruhe zu setzen, verrät der Mediziner bei 3nach9.Klaus Maria BrandauerKlaus Maria Brandauer ist einer der bedeutendsten deutschen Schauspieler der Zeit. Aber wann war für ihn eigentlich klar, dass er auf die Bühne gehört? Welche Ziele er sich für die nächsten Jahre vorgenommen hat, wie der Weltstar heute selbst auf seine Karriere zurückblickt, wann welche Menschen ihn im Leben besonders unterstützt und geholfen haben und an welcher Stelle er rückblickend die Zeit gerne angehalten hätte, berichtet der gebürtige Österreicher bei 3nach9.Helge SchneiderHelge Schneider ist zurück! Mit seiner Show "Der letzte Torero - Big L.A.-Show" singt, tanzt, trommelt und trompetet sich der Musiker in die Herzen der Menschen. Gespräche mit dem Mühlheimer sind immer überraschend, daher freut sich 3nach9 auf bunte Geschichten des sechsfachen Vaters über seine Tour, das neue Album, Toreros und wilde Stiere. Auch auf eine musikalische Einlage von Entertainer Helge Schneider darf sich das Publikum von 3nach9 freuen.Ellen MarquesEllen Marques ist Inhaberin einer Hundeschule. Einige Zuschauer und Zuschauerinnen kennen die Trainerin bereits aus der VOX-Sendung "Der Hundeprofi - Rütters Team". Bei 3nach9 erzählt die Kölnerin, warum sie ihren alten Job als studierte Kommunikationswissenschaftlerin in einer Werbeagentur aufgegeben und sich hauptberuflich für das Training von Vierbeinern und ihren "Herrchen" und "Frauchen" entschieden hat. Sie gibt Tipps im Umgang mit Welpen und Verhaltensstörungen zwischen Menschen und Tieren.Leah Weigand"Ungepflegt" heißt der Text, den die Gesundheits- und Krankenpflegerin Leah Weigand auf einem Poetry-Slam vortrug und der seit einigen Tagen durch die sozialen Medien geistert - von Tausenden kommentiert und verbreitet. Die 26-Jährige prangert darin die schlechten Bedingungen an, unter denen Pflegende aktuell arbeiten. Vielen spricht sie, die sich als Hobby-Poetin bezeichnet, damit aus der Seele. Mittlerweile studiert Leah Weigand Medizin und berichtet bei ihrem ersten Talkshow-Auftritt, was sie täglich im Krankenhaus übers Menschsein gelernt hat, aber auch über ihre Angst, dass uns die Menschlichkeit abhandenkommt.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5419283