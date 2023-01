BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Spitzen haben bestürzt auf den Tod des ukrainischen Innenministers Denys Monastyrskyj und mindestens 17 weiterer Menschen bei einem Hubschrauberabsturz nahe Kiew reagiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach den Familien der Opfer, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie der gesamten Ukraine am Mittwoch ihr tiefes Beileid aus. "Wir trauern mit Ihnen", schrieb die Deutsche auf Twitter. Ähnlich äußerte sich EU-Ratschef Charles Michel. Monastyrskyj sei ein guter Freund der Europäischen Union gewesen. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola zeigte sich "untröstlich". Ihre Gedanken seien bei den Familien und Angehörigen Monastyrskyjs sowie der anderen Opfer.

Bei einem Hubschrauberabsturz in der Kleinstadt Browary waren neben Monastyrskyj mindestens 17 weitere Menschen ums Leben gekommen, wie der Gouverneur des Kiewer Gebiets, Olexij Kuleba, am Mittwoch mitteilte. Unter ihnen seien auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär. Der Helikopter war demnach in einem Wohngebiet bei einem Kindergarten abgestürzt. Nach Angaben des Innenministeriums starben auch drei Kinder./wim/DP/nas