Köln (ots) -Kochen für die deutsche Nationalmannschaft, Outdoor im Steinofen oder im ersten Unterwasserrestaurant Europas 5,5 Meter unter dem Meeresspiegel - in Staffel 8 von "Kitchen Impossible" geht es für Tim Mälzer wieder bis ans Limit - und darüber hinaus! In acht brandneuen Folgen können sich die VOX-Zuschauer:innen auch auf zwei "Kitchen Impossible"-Specials freuen: Das erste Mal findet eine komplette Folge in den USA statt und in der "Best Friends-Edition" kocht und flucht Tim Mälzer mit Tim Raue und Hans Neuner um den Sieg. Außerdem nimmt es die Hamburger Küchenmaschine zum ersten Mal in der Geschichte der Koch-Competition zweimal gegen gleich zwei Personen auf: Vater-Sohn-Duo Walter und Sascha Stemberg und das Paar Elif Oskan und Markus Stöckle. Diese Spitzenköch:innen sind darüber hinaus dabei: Thomas Bühner, René Frank, Edi Frauneder, Philipp Vogel und Graciela Cucchiara. Und: Für Tim Mälzer und die Spitzenköch:innen geht es in dieser Staffel kulinarisch um die Welt. Die Kochduelle werden u.a. in Costa Rica, Vietnam, Singapur, den USA und Argentinien ausgetragen und verlangen den Köch:innen nicht nur in der Küche alles ab!Die Preview zur ersten Folge gibt es hier.Zum Auftakt der acht neuen Folgen treten am Sonntag, 12. Februar 2023, um 20:15 Uhr bei VOX Walter und Sascha Stemberg gegen Tim Mälzer an. Die neuen Folgen "Kitchen Impossible" sind jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar.Alle weiteren Informationen finden Sie hier in der Pressemappe