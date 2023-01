FCR Immobilien AG ("FCR") gab bekannt, dass sie im Rahmen ihrer Strategie, sich auf Fachmarktimmobilien in etablierten Sekundärstandorten in Deutschland zu konzentrieren, einige signifikante Portfoliooptimierungen vorgenommen hat. Zudem wird FCR mit der Begebung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 10 Mio. / 3,8%, die EUR 25 Mio. / 6% Kupon Anleihe ablösen, was zu einer deutlichen Reduzierung der zukünftigen Zinszahlungen führt (Nettozinseinsparung von EUR 1,1 Mio.) - so die Experten von AlsterResearch. Dies ist bereits die dritte Anleihe, die FCR fristgerecht zurückgezahlt hat. Alle diese Anleihen haben zu der tadellosen Erfolgsbilanz des Unternehmens auf dem oft angeschlagenen deutschen Markt für Mittelstandsanleihen beigetragen. AlsterResearch bekräftigt seine KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 23,50, was ein solides Kurspotenzial von rund 60% impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





