BEIJING (IT-Times) - Online-Games-Unternehmen wie NetEase und Tencent Holdings können aufatmen, nachdem Behörden in China weitere Online-Spiele genehmigt haben. In diesem Monat wurden somit bislang insgesamt 88 neue Games von Regulierungsbehörden in China freigegeben, was Unternehmen wie Bilibili, NetEase...

Den vollständigen Artikel lesen ...