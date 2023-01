Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -Heute hat Replica Analytics Ltd, ein Aetion®-Unternehmen, eine Reihe neuer Schulungen mit dem Titel "Praktische Anonymisierungsmethoden für Gesundheitsdaten" angekündigt, die dazu dienen sollen, das Gesundheitswesen und andere Organisationen bei der Bewältigung möglicher Probleme beim Datenzugriff und dem Teilen von Daten zu unterstützen."Wir sahen einen Bedarf an mehr Wissen und Kompetenzentwicklung bei modernen Anonymisierungsmethoden, daher haben wir diesen äußerst praktischen Kurs entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, neue Lösungen für ihren Datenzugriff und Datenverbund zu verstehen und anzuwenden", erklärte Dr. Khaled El Emam, Kursdozent, Senior Vice President und General Manager von Replica Analytics, der über mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes verfügt. "Wir konzentrieren uns in erster Linie auf den Gesundheitssektor, in dem wir sehr viel Erfahrung haben und wo Daten wohl am sensibelsten sind; unser Kurs ist jedoch auch sehr gut auf andere Sektoren anwendbar."Um Innovationen zu erzielen, müssen Organisationen Daten nutzen; doch wenn beim Zugriff auf realistische Datensätze der Datenschutz gewährt bleiben soll, ergeben sich zahlreiche Probleme. Moderne Methoden zur Entschlüsselung und Anonymisierung von Datensätzen, damit sie einfacher verwendet werden können, sind Teil der Lösung. Der neue Kurs hilft Unternehmen, Datenschutz in einer Weise zu wahren, die mit aktuellen Vorschriften wie den Sicherheitsregeln der HIPAA Expert Determination Method und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) übereinstimmt. Er umfasst strukturierte Daten, einschließlich Datensätzen aus klinischen Studien und realen Datensätzen, sowie mehrere Daten-Transformationstechniken, wie etwa risikobasierte Methoden und synthetische Datengenerierung. Der Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Know-hows der Teilnehmer in den Bereichen Datenschutz-Risikobewertung und Management-Methoden sowie auf Schutzmaßnahmen für die Verarbeitung von Daten für sekundäre Zwecke. Praktische Übungen ergänzen die Einweisung durch weltweit führende Experten auf diesem Gebiet.Die Schulung wurde entwickelt, um ein breites Publikum anzusprechen, darunter unter anderem leitende Datenschutzbeauftragte, Informationsbeauftragte und Datenanalysten. Die Teilnehmer des ersten Kurses, der im Oktober 2022 in New York stattfand, empfehlen den Kurs gerne weiter. Die Konzepte werden klar vermittelt, "selbst für jemanden, der mit diesem Bereich weniger vertraut ist", wie es ein leitender Datenwissenschaftler aus der pharmazeutischen Industrie ausdrückt. Dieser stellte außerdem fest, dass "die praktischen Beispiele aus der Realität, die in jeder Erklärung verwoben sind, deutlich machen, dass die Ausbilder über jahrelange Erfahrung verfügen."Dies sind die Termine von demnächst stattfindenden Schulungen zum Thema Praktische Anonymisierungsmethoden für Gesundheitsdaten im Jahr 2023:- Dubai (28. bis 29. Januar)- San Francisco (6. bis 7. Februar)- Toronto (7. bis 8. März)- Washington DC (6. April)- Barcelona (24. bis 25. April)Weitere Informationen und Registrierung: https://replica-analytics.com/news-events/Informationen zu Replica Analytics, einem Unternehmen von Aetion Replica Analytics Ltd. ist der führende wissenschaftsbasierte Technologieanbieter für die Gesundheitsbranche, der im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN steht. Das Unternehmen ist ein Pionier in der Entwicklung einzigartiger Technologien zur Erzeugung datenschutzrechtlich geschützter synthetischer Daten, die die statistischen Eigenschaften von Daten aus der realen Welt (Real-World Data, RWD) erhalten. Das Unternehmen wurde Ende 2021 von Aetion, dem führenden Technologieanbieter mit regulatorischer Konformität für Nachweise aus der realen Welt (Real-World Evidence, RWE) übernommen. Die Software Replica Synthesis bietet eine vollständige Suite synthetischer Datengenerierungs- und Evaluierungsfunktionen, die mehrere große Herausforderungen lösen können, denen die Biowissenschaften und die Gesundheitsforschung im Allgemeinen gegenüberstehen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://replica-analytics.com/.Informationen zu Aetion Aetion Inc. ist ein Analyseunternehmen für das Gesundheitswesen, das Herstellern, Käufern und Aufsichtsbehörden Real-World Evidence für medizinische Behandlungen und Technologien liefert. Die Aetion Evidence Platform® analysiert Real-World-Data, um transparente, schnelle und wissenschaftlich validierte Antworten zu Sicherheit, Effektivität und Wert zu erhalten. Aetion wurde von Mitgliedern der medizinischen Fakultät der Harvard School gegründet, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Epidemiologie und der Erforschung von Gesundheitsergebnissen verfügen. Aetion informiert über die wichtigsten Entscheidungen im Gesundheitswesen - was, für wen und wann am besten funktioniert - um die Produktentwicklung, Vermarktung und Zahlungsinnovation zu steuern. Erfahren Sie mehr auf aetion.com und folgen Sie uns unter @aetioninc.Anne-Marie Hayden, Replica Analytics Communications, amhayden@replica-analytics.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/replica-analytics-startet-neuen-schulungskurs-der-unternehmen-dabei-helfen-soll-datenzugriffsprobleme-zu-uberwinden-301724584.htmlOriginal-Content von: Replica Analytics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150071/5419445