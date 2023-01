Stabilus hat seit Dezember mehrere positive Nachrichten veröffentlicht. Das Unternehmen lieferte ein starkes Q4 21/22 und erfüllte seine eigenen Ziele für das Gesamtjahr. Der Umsatz überschritt zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Marke von 1 Mrd. EUR. Mit einem soliden Ausblick für das Geschäftsjahr 22/23 und einer vielversprechenden Strategie STAR 2030 sehen die Analysten von AlsterResearch das Unternehmen auf einem guten Weg für weiteres Wachstum. Darüber hinaus strebt das Management eine Dividendenerhöhung an und bekräftigt seine Erwartung, bis 2030 einen Umsatz von 2,0 Mrd. EUR zu erreichen. Das Unternehmen bestätigt zudem sein langfristiges Ziel eines organischen Umsatzwachstums von 6% und einer bereinigten EBIT-Marge von 15% bis 2030, was nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch erreichbar erscheine. Aus den erhöhten langfristigen Annahmen leiten die Experten von AlsterResearch ein neues Kursziel von EUR 80,00 (alt EUR 75,00) ab und bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stabilus%20SA





