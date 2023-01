Dienstleister ermöglichen Europas Automobil- und Halbleiterunternehmen die Anpassung an neue Geschäftsbedingungen und technologische Anforderungen, so der ISG Provider Lens-Bericht

Bedeutende, laufende Veränderungen in der europäischen Automobil- und Halbleiterbranche haben die regionale Nachfrage nach Dienstleistungen erhöht, die den Herstellern bei der Transformation ihrer technologischen Ausrichtung und Fähigkeiten zur Seite stehen, so ein neuer Marktforschungsbericht der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden, weltweit tätigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, herausgegeben wurde.

Der Bericht "2022 ISG Provider Lens Manufacturing Industry Services" für Europa kommt zu dem Schluss, dass das verarbeitende Gewerbe aufgrund einer Vielzahl von aufkommenden Innovationen, Marktanforderungen und geopolitischen Erwägungen in ein Zeitalter des Umbruchs eingetreten ist. Viele europäische Hersteller bemühen sich um Partnerschaften mit Dienstleistern, die sie bei der Entwicklung, Prüfung und Herstellung einer neuen Produktgeneration unterstützen.

"Europas Automobil- und Technologiebranche tritt in ein neues Zeitalter ein, in dem eine schnelle Anpassung zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit erforderlich ist", so Philipp Glatz, Partner, Smart Manufacturing, für ISG in Europa. "Um dies zu ermöglichen, haben Dienstleister die nötigen Tools bereitgestellt."

Dem Bericht zufolge haben regionale Nachhaltigkeitsziele dazu beigetragen, dass Elektrofahrzeuge (EV) ganz oben auf der Agenda der europäischen Automobilhersteller stehen. Die Ausweitung der Herstellung von Elektrofahrzeugen und die Entwicklung der Infrastruktur von einem Spitzenforschungsprojekt zum Kernstück der Entwicklungs- und Produktionsanstrengungen der Branche erfordert grundlegend neue Architekturen in einer für die Automobilindustrie relativ kurzen Zeit. Elektrofahrzeuge haben jetzt sogar Vorrang vor Technologien im Bereich des autonomen Fahrens, die noch vor einigen Jahren die Leitvision der Branche darstellten.

Parallel zur Umstellung auf Elektrofahrzeuge veranlasst die rasante Weiterentwicklung anderer neuer Automobiltechnologien, darunter Fahrerassistenzsysteme (ADAS), digitale Cockpits und Vehicle-to-Everything-Kommunikation (V2X), die Hersteller, neue Fahrzeugplattformen eher in Bezug auf die Software als auf die Hardware zu definieren, so ISG. Im Rahmen des Aufkommens von softwaredefinierten Fahrzeugen wurden Konzepte aus der IT-Branche in die Produktarchitekturen und Entwicklungsmethoden des Automobilbereichs übernommen.

Europäische Hightech-Hersteller sind dabei, sich auf anhaltende Lieferkettenprobleme infolge der COVID-19-Pandemie einzustellen, während gleichzeitig geopolitische Unsicherheiten ihre Zukunftsaussichten trüben und neue unternehmerische Aufgabenstellungen die Produktanforderungen verändern, heißt es in dem Bericht.

ISG zufolge bestehen in einigen Branchen weiterhin Engpässe bei Chips, insbesondere in Sektoren, in denen ältere Prozessknoten verwendet werden, wie beispielsweise in der Automobilindustrie, da die meisten der neu in Betrieb gehenden Fabriken modernere Knoten verwenden. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen ist die Sorge über künftige Unterbrechungen der Lieferkette gewachsen.

Gleichzeitigt fangen viele europäische Unternehmen an, maßgeschneiderten ASICs den Vorzug vor herkömmlichen komplexen Prozessoren und SoCs zu geben, was teilweise durch den Bedarf an spezialisierten Sensoren und Edge-Computing-Geräten in IoT-Netzwerken bedingt ist. Um diese Nachfrage zu befriedigen, haben Dienstleister ihre ASIC-Entwicklungsdienste optimiert, was die Bedenken hinsichtlich eines Mangels an qualifizierten Fachkräften teilweise zerstreut.

"Europäische Unternehmen stehen bei ihrem Streben nach hochmodernen Technologien vor Herausforderungen in Bezug auf Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, aber sie machen weiterhin Fortschritte bei der Verwirklichung ihrer Ziele im Bereich der digitalen Technik", so Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research.

Desweitern geht der Bericht auf andere Themen ein, die sich auf die Fertigung in Europa auswirken, einschließlich der Expansion der Chiphersteller in softwaregestützte Produkte und Dienstleistungen und der zunehmenden Entwicklung maßgeschneiderter Chips durch große Technologieunternehmen wie Google und Facebook.

Der Bericht "2022 ISG Provider Lens Manufacturing Industry Services" für Europa bewertet die Kompetenzen von 41 Anbietern in zwei Quadranten: Produktentwicklung autonome, vernetzte, elektrische und gemeinsam genutzte Fahrzeuge (ACES) und Produktentwicklung Halbleiter und Hi-Tech.

Der Bericht nennt Capgemini, HCLTech, LTTS, TCS, Tech Mahindra und Wipro als Leader in je zwei Quadranten. Er nennt ALTEN, eInfochips, Embitel, HARMAN Digital Transformation Solutions (DTS), Infosys, Intellias, Mobica und UST als Leader in je einem Quadranten.

Außerdem werden Ignitarium, LTIMindtree und Mobica als "Rising Stars" (Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" laut Definition von ISG) in je einem Quadranten genannt.

