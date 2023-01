Das Währungspaar EUR/USD ist am heutigen Mittwoch wie erwartet zunächst bis in den Bereich des 10er-EMA zurückgekommen und lag im bisherigen Tagestief bei 1,076 USD. In der Folge konnte EUR/USD nach oben abprallen und den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Aktuell steht der Widerstand um 1,087 USD im Fokus. Am Vortag hieß es im Insight: "Das Währungspaar könnte nun bis zur Unterstützung bei 1,074/1,075 USD zurückkommen und damit den 10er-EMA im Tageschart ...

