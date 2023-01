HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 11800 auf 12600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten böten hohes Wachstum, überlegene Renditen und eine starke Entwicklungspipeline, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Darin widmet sie sich vor allem dem Bereich Alexion, AstraZeneca Rare Disease - der Sparte für seltene Erkrankungen. Trotz wachsender Konkurrenz ist sie sehr optimistisch./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

ASTRAZENECA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de