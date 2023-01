Durch ChatGPT lassen sich Texte im Stil bestimmter Personen imitieren. So können beispielsweise neue Songs bekannter Künstler entstehen. Darüber äußert der australische Musiker Nick Cave jetzt seinen Unmut. Sänger und Songwriter Nick Cave hat einen Song, der von der aktuell viral gehenden Chatbot-Software ChatGPT im Stil des Australiers produziert wurde, scharf kritisiert. In seinem Newsletter "The Red Hand Files" hat Cave am Montag auf einen Fan geantwortet, der ihm einen von ChatGPT geschriebenen Song geschickt ...

