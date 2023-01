Großer Erfolg für Hollywood! Neue Filme werden in China seit Jahren kaum zugelassen. Für 2 Marvel-Filme von Walt Disney gab es jetzt jedoch positive Neuigkeiten. Denn die neuesten Teile von "Black Panther" und "Ant-Man" sind die ersten Marvel-Filme, die seit 2019 in China veröffentlicht werden dürfen.Von Dan Strumpf und Rachel LiangThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerWie Disneys Marvel Studios in den chinesischen sozialen Medien mitteilte, werden mit "Black Panther: Wakanda Forever" ...

