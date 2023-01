Der Brutto-Zubau von Windturbinen an Land legte 2022 um ein Viertel zu. Hauptprofiteuer war die Nordex Group. Auf Basis der von Kunden gemeldeten Inbetriebnahmen von Onshore-Windenergieanlagen im Marktstammdatenregister für das Jahr 2022 in Deutschland belegt die Nordex Group laut Angaben der Fachagentur Windenergie an Land den Spitzenplatz unter den Herstellern. Demnach hat die Nordex Group im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...