Obwohl der Goldpreis im Bereich das ehemaligen Allzeithochs bei 1.921 Dollar gestoppt worden ist, wollen sich die Bullen nicht geschlagen geben. Heute geht es bereits wieder nach oben. Doch damit sich die Rallye fortsetzt, muss sich das Edelmetall weiterhin über der psychologisch wichtigen Marke von 1.900 Dollar einpendeln, warnte die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ).Gold ist eine Absicherung gegen einen Konjunkturrückgang im Jahr 2023, schrieb ANZ in ihrem am Montag veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...