Der Vorstand des Bodywear-Konzerns Wolford AG hat heute die Bezugsfrist der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Wolford AG beschlossenen, ordentlichen Kapitalerhöhung festgelegt. Es sollen bis zu 3.359.575 neue Aktien zum Bezugspreis von je 6,00 Euro ausgegeben werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1 (2 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Stammaktie). Die Bezugsrechte (ISIN AT0000A32430) werden den bestehenden Aktionären am 23.1.2023 am 20.1.2023 eingebucht. Ein Bezugsrechtshandel (Auktionshandel) wird an der Wiener Börse am 27., 30. und 31.1.2023 (einschließlich) ermöglicht. Im Anschluss an das Bezugsangebot werden jene neuen Aktien der Gesellschaft, für die keine Bezugsrechte während der Bezugsfrist ausgeübt wurden, Aktionären, die im Rahmen ...

