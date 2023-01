Köln (ots) -Das neu gegründete Kompetenzzentrum Landwirtschaft der REWE Group verbindet Traditionsbewusstsein mit Start-up Mentalität. Es ist das erste seiner Art im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Abseits der engen Grenzen von Branchenlösungen bündelt es die Expertise von Handel und Landwirtschaft für frische Impulse, innovative Zugänge und neue Wege der Zusammenarbeit. Mit dem Ziel, gemeinsam mit Expert:innen, Partner:innen aus der Landwirtschaft und dem Handelsmanagement wegweisende konkrete Projekte zu entwickeln, die die Transformation einer nachhaltigen deutschen Landwirtschaft mitgestalten.Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland gründet die genossenschaftliche REWE Group ein Kompetenzzentrum Landwirtschaft. Damit schafft die REWE Group ein Forum, in dem Agrarexpert:innen aus Wissenschaft, Praxis, Erzeugung sowie die Handelsprofis der REWE Group Ideen für Deutschland entwickeln, deren Umsetzbarkeit prüfen und konkrete Schritte setzen.Im Schulterschluss sollen impulsgebende Projekte und Maßnahmen für die Landwirtschaft entwickelt und umgesetzt werden. Denn der Wandel hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft bedarf konkreter Schritte und neuer Lösungen. Ländliche Strukturen müssen erhalten bleiben, gleichzeitig gilt es, die Umwelt zu schützen. Damit davon alle - gerade auch Landwirtinnen und Landwirte - profitieren, braucht es nicht weniger als eine Transformation der Landwirtschaft, die nur mit neuen Wegen der Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ohne Denkverbote gelingen kann."Für uns steht fest, dass eine nachhaltige Landwirtschaft nur gemeinsam mit regionalen Produzent:innen funktioniert. Unsere selbstständigen Kaufleute und unsere Märkte pflegen direkte und partnerschaftliche Verbindungen mit der Landwirtschaft vor Ort - oftmals seit Generationen", sagt Hans-Jürgen Moog, Einkaufsvorstand der REWE Group. "Mit dem neuen Kompetenzzentrum unterstreichen wir, dass wir der deutschen Landwirtschaft als Partner zur Verfügung stehen und gemeinsam Veränderungen anstoßen wollen, um Deutschlands Ernährungssouveränität zu sichern und regionale Erfolgsgeschichten zu schreiben.""Der Austausch mit Landwirt:innen auf Augenhöhe - und das ist entscheidend - ist für uns seit jeher unerlässlich. In den zurückliegenden drei Jahren ist dieser für beide Seiten noch wichtiger geworden. Mit dem Kompetenzzentrum heben wir den Dialog nun auf die nächste Ebene", betont Emilie Bourgoin, Group Director Public Affairs. "Wir wollen konkrete Beispielprojekte schaffen, die als Blaupause neue Wege abseits etablierter Strukturen ebnen."Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 76,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties.Wenn Sie über aktuelle Themen aus der REWE Group auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie hier (https://www.rewe-group.com/de/newsletter/) unseren E-Mail Newsletter abonnieren.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/5419602