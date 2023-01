Berlin (ots) -Beim Berliner Unternehmen DoctorBox GmbH wurde das Informationssicherheitsmanagementsystem nach DIN ISO 27001:2017 und das Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm DIN ISO 9001:2015 erfolgreich rezertifiziert.Drei Jahre nach Zertifizierung des Informationssicherheits- und Qualitätsmanagementsystems schließt die DoctorBox GmbH auch die Rezertifizierung erfolgreich ab. Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen sowie Risikomanagement bleiben im Unternehmen zentrale Qualitätskriterien.Das Audit, durchgeführt von der Zertifizierungsstelle TÜV Nord vom 7. bis 9. Dezember 2022, belegt, dass DoctorBox ein leistungsfähiges integriertes Managementsystem besitzt, welches kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert wird."Aufgrund des starken Wachstums der DoctorBox in den vergangenen Jahren haben wir alle unsere Prozesse auf den Prüfstand gestellt. Dadurch konnten wir diese optimieren und weiter standardisieren. Die Arbeit daran zog sich durch alle Bereiche des Unternehmens. Wir haben maximale Transparenz hergestellt und stellen sicher, dass die Prozesse im Unternehmen auch gelebt werden", so Dr. Oliver Miltner, Gründer und CEO der DoctorBox.Informationssicherheits- und Qualitätsmanagement bei DoctorBoxIm Gesundheitswesen ist der Schutz von Daten und Informationen eine Grundvoraussetzung, um vertrauensvoll mit Patient*innen, Ärzt*innen, Apotheker*innen und anderen Leistungserbringern zusammenarbeiten zu können. Ein standardisiertes Vorgehen bei der Verwaltung sensibler, schutzbedürftiger (Gesundheits-)daten liegt klar auf der Hand und ist von Beginn an die DNA der DoctorBox.Der hohe Sicherheits- und Qualitätsanspruch wird systemisch durch ein eigens entwickeltes Prozessportal unterstützt, welches vom Prozessdesign, dem Dokumentenmanagement bis hin zum Maßnahmen- und Risikomanagement alles übersichtlich an einem Ort abbildet.Dr. Oliver Miltner, Gründer und CEO der DoctorBox, beantwortet Fragen zur Zertifizierung und zum Datenschutz.Ist der Datenschutz wirklich das große Hemmnis der digitalen Medizin?"Datenschutz ist sicher kein Hemmnis für die digitale Medizin. Vielmehr sind Datenschutz und Datensicherheit wichtige Qualitätsmerkmale. HealthTech-Unternehmen sollten bei der Entwicklung medizinischer Software nicht nur die Chancen sehen, sondern die Risiken und Rechte der Nutzer:innen im Blick behalten. Denn für Patient:innen ist es irreversibel, wenn die eigene Krankheit öffentlich wird. Wir sollten daher über einheitliche Standards und Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit nachdenken. Ein klarer Rechtsrahmen würde für einheitliche Standards sorgen und könnte Patient:innen die Unsicherheit nehmen, ob die eigenen Gesundheitsdaten bei diesem oder jenen Anbieter auch wirklich sicher sind."Lohnt sich der Aufwand der Zertifizierung? Die Nutzung ist kostenfrei, warum sollen UserInnen dem Datenschutz von DoctorBox also vertrauen?"Natürlich nehmen die Komplexität und damit auch die Kosten zu, wenn höchste Datensicherheitsstandards und ein Qualitätsmanagementsystem angewendet werden. Auf der anderen Seite bauen wir jedoch Vertrauen auf. Wir haben einen geprüften Qualitätsstandard mit definierten Chancen, Risiken und klaren Prozessen. Dadurch gewinnen wir mehr Patient:innen für unser DoctorBox Gesundheitskonto und die Kosten relativieren sich. Ich denke, über 1,2 Millionen Nutzer:innen sprechen da für sich.Wir haben zudem von Anfang an Datenschutz und Datensicherheit als oberste Priorität gesetzt. Das gehört für alle unsere Mitarbeiter:innen zur DNA."Was bedeutet die ISO 27001 Zertifizierung genau und welche Vorteile habe ich daraus als Nutzer:in?"ISO 27001 ist eine internationale Norm für ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Unternehmen, die sich dieser Zertifizierung unterziehen, legen besonderen Wert auf Informationssicherheit und Datenschutz. Gerade im Gesundheitsbereich ist das unerlässlich. Im Finanzbereich verliert man bei einer Datenpanne im schlimmsten Fall Geld, im Gesundheitsbereich kann eine Krankheit öffentlich werden. Entscheiden Sie selbst, was schlimmer ist.Mit der ISO 27001 Norm etablieren wir unser Qualitätsmanagement. Wir überlassen nichts dem Zufall, d.h. wir managen Anforderungen an die Informationssicherheit, setzen uns Ziele, erarbeiten Richtlinien, Arbeitsanweisungen, setzen diese in der Praxis um und überprüfen und verbessern diese fortlaufend."Über DoctorBox2016 von Priv. Doz. Dr. med. Oliver Miltner und Tech-Unternehmer Stefan Heilmann gegründet, ist DoctorBox heute einer der größten unabhängigen Gesundheitsmarktplätze in Europa. Mehr als 1 Million registrierte Nutzer:innen besitzen ein DoctorBox Gesundheitskonto für ihr tägliches Gesundheitsmanagement. Das DoctorBox Gesundheitskonto zentralisiert wichtige Gesundheitsdaten.Zudem bietet DoctorBox eine wachsende Anzahl von diagnostischen, pharmazeutischen und ärztlichen Dienstleistungen an. So kann der Therapieverlauf gemeinsam mit den behandelnden Ärzt:innen besser nachvollzogen und die Gesundheit nachhaltig verbessert werden, für ein gesünderes längeres Leben. 