Deutlich besser als erwartete Inflationsdaten schüren am Mittwoch die Hoffnung auf eine moderatere Gangart der US-Notenbank und treiben die führenden Indizes an der Wall Street nach oben. Der Dow Jones steigt rund 30 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels um 0,3 Prozent, für Technologieaktien geht es im Schnitt um 0,6 Prozent nach oben. Wie offiziellen Stellen mitteilten, sind die Großhandelspreise in den USA im Dezember um 0,5 Prozent gesunken und damit weitaus stärker als erwartet (-0,1 Prozent). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...