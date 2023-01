DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Januar (vorläufige Fassung)

=== 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz *** 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 4Q 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe November 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Vereidigung des neuen Bundesverteidigungsministers Pistorius 09:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Davos-Dialog (bis 20.1.), u.a. Panel-Teilnahme von EZB-Präsidentin Lagarde (11:30) *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege, PK zu "Wege zur Stärkung der Resilienz des deutschen Gesundheitssystems" 11:00 DE/Bundesverteidigungsminister Pistorius, Gespräch mit US-Verteidigungsminister Austin in Berlin *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 15.12. *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -4,7% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 205.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: -10,0 zuvor: -13,8 15:00 BE/PK zum Abschluss des Treffens der Nato-Militärchefs *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:15 US/Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC), Rede an der University of Chicago Booth School of Business *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q - DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Bundesvorstandsklausur des DGB ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

