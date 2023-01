München (ots) -Dating-App SAUSA-Flirt von SAUSALITOS bringt Online-Dating und Ausgehen zusammen -Locker, leicht und ohne unerwünschte ÜberraschungDer Monat Februar steht bei SAUSALITOS unter dem Motto "Love & Happiness": Ein Höhepunkt ist auch bei der größten Cocktailkette Deutschlands Valentinstag, der 14. Februar. In allen 47 Standorten soll es dann Sonderaktionen für Singles, Paare und sonstige Liebeshungrige geben. Zudem wird auch die SAUSALITOS App mit dem SAUSA-Flirt Feature wieder auf Hochtouren laufen. Singles sind mithilfe von Dating-Apps auf der Suche, um am Tag der Verliebten nicht allein zu sein. Das Ergebnis einer Umfrage von SAUSALITOS[1], hat viele interessante Insights zum Thema Dating geliefert. Offene Beziehung, den Partner fürs Leben oder ein One-Night-Stand - mehr als 30 % der GenZler sind beim Thema Dating nicht festgelegt. Vielmehr gilt: "Mal sehen, was sich so ergibt". Dabei geht der Weg nur übers Smartphone. Denn 67 % der GenZ sucht den Kontakt nur über Dating-Apps. Doch durch die digitale Schnelllebigkeit und die geringe Festlegung, was gesucht ist, geben ein Drittel der Befragten an, dass keine Treffen zustande kommen. Begründung: mehr als die Hälfte traut sich nicht, jemand Fremdes allein zu treffen. Hier setzt SAUSALITOS mit seiner neuen "Real Time" Dating App "SAUSA-Flirt" an: "Man sieht, wer sich gerade im Laden befindet und offen ist, jemand Neues kennenzulernen. So umgeht man die Hürde, sich wochenlang zu schreiben, ohne den anderen vorher gesehen zu haben", sagt Izis Ibrahim Marketingleiterin von SAUSALITOS. Mehr Infos unter www.sausalitos.de.Spätestens seit dem 11. November 2022 ist das Daten für Fans von SAUSALITOS und leckeren Cocktails, noch einfacher geworden. Rechtzeitig zum offiziellen Singles-Day, dessen Ursprung Asien ist, hat die größte Cocktailbarkette Deutschlands ihr eigenes Flirt-Feature "SAUSA-Flirt" in ihrer bereits bestehenden App SAUSALITOS gelauncht. "Das SAUSALITOS ist sehr beliebt für erste Dates", sagt Marketingleiterin Izis Ibrahim. Ganz nach dem Motto "Alles kann, nichts Muss", möchte SAUSALITOS mit der neuen App das Kennenlernen einfacher machen und den Leuten dabei helfen, den richtigen Partner zu finden - ob für's Leben oder nur für eine Nacht ist jedem selbst überlassen.Der perfekte Ort für das erste Date ist auf jeden Fall schon klar: eins von 47 SAUSALITOS-Lokalen in Deutschland, wo man ohnehin gerade ist. Besonders am Valentinstag der ideale Platz, um neue Menschen kennenzulernen oder ein Date dort zu verbringen. "Aber dennoch versetzen einige ihre Dates oder sagen kurzfristig ab. Wir haben uns gefragt, warum. Heraus kam das Ergebnis: Online-Dating Apps werden viel genutzt, aber zu Dates kommt es im Vergleich zu den Matches kaum. Wir wollen die Lücke zwischen "Online" und "Erstem Date" mit unserer neuen Dating-Funktion "SAUSA-Flirt" schließen", erklärt Izis Ibrahim. Integriert in die SAUSALITOS App ist das neue Feature leicht zu finden und noch leichter zu benutzen. So sind alle Voraussetzungen gegeben, um am Valentinstag ein Date zu haben.Das perfekte erste DateLanges Schreiben und dann passiert doch nichts, das ist häufig Realität. Ein Grund hierfür ist bei 69 % der Deutschen eine zu weite Entfernung des Dates. Jedoch hoch im Kurs ist bei der GenZ das erste Date in der Öffentlichkeit. Ganze 80 % bevorzugen zum Kennenlernen eine Bar oder ein Restaurant, in dem sie unter Menschen sind. "Genau das kombinieren wir mit unserem unkomplizierten Flirt-Feature in der SAUSALITOS App", sagt Marketingleiterin Izis Ibrahim. Da bietet sich die nächste SAUSALITOS-Filiale mit ausgelassener Stimmung und gutgelaunten Menschen perfekt an. Leckeres Essen und ausgefallene Jumbo-Cocktails dürfen natürlich auch auf keinen Fall fehlen. Wie lange das erste Kennenlernen dauern sollte, muss selbstverständlich jeder für sich selbst entscheiden - entweder sind die Vibes da oder eben nicht. Generell geht das optimale Date für die meisten allerdings zwischen einer und drei Stunden. Wenn man sich gut versteht, folgt das zweite Date. Und wenn nicht, dann wartet schon das nächste Match. Mit SAUSA-Flirt bleibt keiner allein und erst recht nicht am Valentinstag.So funktioniert SAUSA-FlirtSchneller als die Dating-Polizei erlaubt: In 10 Sekunden zum kostenlosen SAUSA-Flirt Feature. Die neue Innovation von SAUSALITOS ist im App Store sowie im Google Play Store kostenlos zum Download erhältlich. Nach der Vervollständigung des eigenen Profils und dem aktivierten Flirt-Finder, welcher zugeschnitten auf den Nutzer, nach dem passenden SAUSA-Flirt sucht - heißt es, auf die Plätze, fertig, losgeflirtet! Mit jedem Flirt hat jeder Nutzer zudem die Möglichkeit, neben dem einfachen Chat, ein SAUSALITOS Drink oder ein Dessert per QR-Code zu verschenken und den eigenen Schwarm einzuladen._____________________________[1] Basierend auf einer Umfrage von Sausalitos und Umfrage.media, die im November 2022 mit über 550 Personen ab 18 Jahren durchgeführt wurde.Pressekontakt:P.U.N.K.T. 