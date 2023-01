Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) -- 22 % der Valuable-500-Unternehmen haben in ihren Jahresberichten und Abschlüssen (ARAs), ESG- und Nachhaltigkeitsberichten für das Geschäftsjahr 2020-21 den Prozentsatz ihrer Mitarbeiter mit Behinderungen (nach deren Selbstauskunft) offengelegt.- Das geringe Ausmaß der Offenlegung von Behinderungen und das Fehlen von standardisierten Berichtskriterien machen Vergleiche zwischen Unternehmen ausgesprochen schwierig. Die Valuable 500 haben drei wichtige Hebel für Veränderungen identifiziert, um diese Hindernisse zu beseitigen: ARAs und Nachhaltigkeitsberichte, Investorendialog und Wesentlichkeitsprüfungen.Auf dem Weltwirtschaftsforum veröffentlichen die Valuable 500 ein Weißbuch mit dem Titel "ESG- und Behindertendaten: ein Aufruf zur inklusiven Berichterstattung". Die Arbeit an der inklusiven Berichterstattung wurde gemeinsam mit zwei der berühmtesten Mitglieder der Valuable 500, Allianz und London Stock Exchange Group, in Partnerschaft mit Tortoise Media finanziert und entwickelt.Bei den standardisierten Leistungsindikatoren, mit denen Organisationen ihre Wirkung und ihren Wert für die Gesellschaft messen, ist die Integration von Menschen mit Behinderungen auffallend wenig präsent. Der Ausschluss von Behinderungen und Barrierefreiheit aus den für Investoren relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) hat aufgrund der Größe und des Umfangs der behinderten Bevölkerung weitreichende Auswirkungen auf die globale Unternehmenslandschaft.Oliver Bäte, CEO der Allianz, kommentierte: "Traditionell dominieren finanzielle Kennzahlen in den Unternehmensberichten. In letzter Zeit beobachten wir ein steigendes Interesse von Kunden und Investoren an einer ganzheitlicheren Betrachtung der Gesundheit von Unternehmen, einschließlich Kundenzufriedenheit, Vertrauen der Stakeholder und Mitarbeiterkennzahlen. Die verstärkte Offenlegung nicht-finanzieller Indikatoren - wie der Valuable 500 Disability Inclusion KPIs (Kennzahlen der Valuable 500 zur Eingliederung von Behinderten) - führt zu wichtigen Veränderungen in den Unternehmen und lässt sich zuverlässig in Wettbewerbs- und Finanzvorteile umsetzen."David Schwimmer, Chief Executive Officer der London Stock Exchange Group, kommentierte: "Mit mehr als 22 Millionen Beschäftigten in 41 Ländern und 64 Branchen ist die Reichweite der Valuable-500-Unternehmen beträchtlich. Indem sie die fünf im Weißbuch vorgeschlagenen KPIs übernehmen und offenlegen, können die Valuable-500-Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der Offenlegung von Informationen über Behinderungen einnehmen und als Katalysator für den unternehmerischen Wandel fungieren, den wir brauchen."Rhiannon Parker, Chief Innovation Officer bei den Valuable 500, kommentierte: "Die Erkenntnis, dass die Leistung in Bezug auf Behinderungen ein aktuelles Thema in ARAs und Nachhaltigkeitsberichten, im Dialog mit Investoren und bei Wesentlichkeitsbewertungen ist, ist von zentraler Bedeutung für die Rolle, die die Valuable 500 bei der Schaffung eines Präzedenzfalls für die Integration von Behinderungen in der Wirtschaft spielen."Dieser Bericht ruft die Führungskräfte der Valuable-500-Unternehmen auf, fünf zusätzliche KPIs einzuführen und offenzulegen, um eine vergleichbare Basis zu schaffen, die den Fortschritt bei der Integration von Menschen mit Behinderungen misst.Die Valuable 500 Disability Inclusion KPIs sind:- Arbeitnehmervertretung- Ziele- Schulung- Mitarbeiterressourcengruppen (ERGs)- Digitale ZugänglichkeitDas Weißbuch - hier (https://thev500.sharepoint.com/:b:/s/Comms/Ed0oRTKwt61Mk2h2Q3auE0IB2E2fFFMCjjvzdJ4PKD4c-Q?e=0XB9vL)Zugriff auf die Pressekonferenz - hier (https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023)Teresa Hutson, Vizepräsidentin für Technologie und Unternehmensverantwortung bei Microsoft, kommentierte: "Microsoft verpflichtet sich zu einer kontinuierlichen und transparenten öffentlichen Berichterstattung über die Leistung im Bereich von Behinderungen, was ein notwendiger Schritt ist, um die Kluft zwischen den Menschen mit und ohne Behinderung zu überwinden."Die im Weißbuch dargelegte Vision kann Unternehmen auf ihrem Weg zu einer inklusiveren Berichterstattung helfen und wird von den berühmtesten Mitgliedern der Valuable 500 unterstützt, darunter EY, Microsoft, Mahindra und Sky.Informationen zu den Valuable 500 - hier (https://www.thevaluable500.com/)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/valuable-500-stellen-auf-dem-weltwirtschaftsforum-weissbuch-zu-esg--und-behinderungsdaten-vor-301724072.htmlPressekontakt:press@thevaluable500.com,+44 7805 866 625Original-Content von: The Valuable 500, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152781/5419718