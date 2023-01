EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Insolvenz/Anleihe

One Square: Deutsche Leuchtmittel GmbH stellt Weichen für die Zukunft - Umfirmierung in NOVALUMEN GmbH



18.01.2023 / 15:33 CET/CEST

Hatten, 18. Januar 2023 - Deutsche Leuchtmittel GmbH stellt Weichen für die Zukunft

Deutsche Leuchtmittel GmbH firmiert in Zukunft unter NOVALUMEN GmbH

Maik Weber neuer Geschäftsführer

Light as a Service 2.0: Intelligente Finanzierungslösungen

NOVALUMEN: Führender Anbieter für vollintegrierte Licht-Investmentlösungen

Die Deutsche Leuchtmittel GmbH firmiert in Zukunft unter dem neuen Namen NOVALUMEN GmbH. Für die Kunden und die Investoren der NOVALUMEN ist dies ein deutliches Zeichen, dass sich die Gesellschaft von der Vergangenheit gelöst hat und in neuer Aufstellung und unter neuer Führung in das neue Jahr startet.



Seit 1. Januar 2023 hat Herr Maik Weber die Geschäftsführung verstärkt und wird als neuer Geschäftsführer die Verantwortung für das gesamte operative Geschäft der NOVALUMEN übernehmen. Herr Weber blickt auf eine lange, erfolgreiche Karriere in der Lichtindustrie zurück. Unter anderem war er 10 Jahre im Osram-Konzern in leitenden Funktionen und zuletzt als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens der Lichtindustrie tätig.



Die NOVALUMEN wird das Geschäftsmodell "Light as a Service" weiterentwickeln und sich auf die Bereiche Projektmanagement, Finanzierung und Service konzentrieren. Damit wird sichergestellt, dass NOVALUMEN maßgeschneiderte Lichtlösungen mit den besten Produkten sowie individuelle Finanzierungs- und Servicelösungen anbieten kann. Insbesondere wird NOVALUMEN mit dem weiterentwickelten "Light as a Service 2.0" intelligente Finanzierungslösungen für mittelständische Kunden und Key Accounts anbieten.



Damit begleitet NOVALUMEN den in vielen Bereichen der Wirtschaft und Industrie noch anstehenden Wechsel auf energiesparende, nachhaltige Beleuchtungskonzepte und bietet kapitalschonende Finanzierungslösungen an. Diese Lösungen wird NOVALUMEN auch Drittanbietern im Markt zur Verfügung stellen. NOVALUMEN wird somit führender Anbieter für vollintegrierte Licht-Investmentlösungen.



Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter info@nova-lumen.de gerne zur Verfügung.



NOVALUMEN GmbH

Theodor-Heuss-Str. 14

D-26209 Sandkrug



