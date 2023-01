REDMOND (dpa-AFX) - Der Software-Riese Microsoft hat einen weiteren großen Job-Abbau in der Tech-Branche angekündigt. Angesichts der schwierigen Marktbedingungen plant der Konzern laut eigenen Angaben vom Mittwoch, bis Ende des dritten Geschäftsquartals 2022/23 rund 10 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen. Das sind etwa fünf Prozent der Arbeitskräfte. Für diese und andere Maßnahmen fallen im zweiten Geschäftsquartal Aufwendungen von 1,2 Mrd US-Dollar (1,1 Mrd Euro) an, wie es weiter hieß. Die Microsoft-Aktien starteten mit moderaten Gewinnen in den Mittwochshandel./hbr/mis