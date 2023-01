Volkswagen: Standort für neue Zellfabrik steht fest

Werbung







Die Elektrifizierung des Autobauers Volkswagen schreitet weiter voran. Der DAX®-Konzern erweitert nun sein Repertoire zur Produktion von Batteriekomponenten mit einem weiteren Standort.



Schon im vergangenen Jahr wurden Pläne des deutschen Autobauers bekannt, eine eigene Zellfabrik im spanischen Raum aufzubauen, um die Abhängigkeit von Zulieferern (vor allem aus der asiatischen Region) zu reduzieren. Ein Standort ist nun auch gefunden, nur wenige hundert Kilometer von Martorell entfernt, dem Hauptsitz der VW-Tochter Seat.









Webinar Heute



Was sind Finanzierungskosten und wie beeinflussen diese die Anlageperformance? Welche Rolle spielt die Volatilität bei der Produktauswahl und was sind die wichtigsten Tipps und Tricks beim Derivateeinsatz? Diese und weitere Fragen beantwortet Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß im kommenden Webinar am 18.01.2023 um 18:30 Uhr mit dem Titel "So gelingt der Jahresstart - Teil 2: Expertenwissen Hebelprodukte". Interessierte können kostenlos am Zoom-Webinar teilnehmen. Wir freuen uns auf Sie!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC



Hier geht's zur Homepage von HSBC



Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?