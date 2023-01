Die erweiterte langfristige 360-Grad-Beziehung umfasst Dienste und Lösungen, die den Mehrwert für den Kunden, die Innovation sowie die Verkaufschancen steigern und gleichzeitig die Go-to-Market-Beziehung stärken

SAN ANTONIO, Jan. 18, 2023® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute eine erweiterte, langfristige strategische Partnerschaft mit Google Cloud bekanntgegeben, die darauf abzielt, Kunden bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation und der Einführung von Google-Cloud-Infrastruktur und -Lösungen zu unterstützen. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft werden die Expertenteams von Rackspace Technology innovative Lösungen in den Bereichen Daten, Künstliche Intelligenz (KI), Migrationen, Anwendungsmodernisierung und industrielle Anwendungsfälle entwickeln, um Kunden dabei zu helfen, den Wert von Google Cloud zu realisieren. Rackspace Technology wird seine Dienstleistungskapazitäten für Google-Cloud-Kunden durch den Aufbau eines erstklassigen Google-Cloud-Serviceteams von Rackspace Technology erheblich erweitern.



Die erweiterte strategische Partnerschaft ist eine 360-Grad-Beziehung, die neue, branchenorientierte Lösungen hervorbringen wird, um die Pläne der Kunden hinsichtlich der Cloud zu beschleunigen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Rackspace Technology in den weltweiten Ausbau seiner dedizierten Google-Cloud-Geschäftseinheit investieren, die Ausgaben optimieren und sich auf die Entwicklung differenzierter Lösungen, den Vertrieb sowie die Bereitstellung von Erfahrungen konzentrieren, um Kunden dabei zu helfen, das Beste aus ihren Google-Cloud-Investitionen herauszuholen.

"Der Aufbau von Dienstleistungskapazitäten, Lösungen und zertifizierten Experten, die den Kunden zur Verfügung stehen, ist entscheidend für die Beschleunigung ihrer digitalen Transformation und die Lösung ihrer schwierigsten Herausforderungen", so Jim Anderson, VP, North America Partner Ecosystem and Channels bei Google Cloud. "Durch den Ausbau seines Lösungsportfolios und seiner auf Google Cloud fokussierten Serviceteams wird Rackspace Technology mehr Wert und Innovation für seine Kunden schaffen und Unternehmen dabei helfen, schneller Nutzen aus ihren Cloud-Investitionen zu ziehen."

Die erfahrenen Experten von Rackspace Technology werden mit Experten von Google Cloud zusammenarbeiten, um Kunden bei der Strategie und der Cloud-nativen Entwicklung zu unterstützen und so die Innovation auf Google Cloud zu beschleunigen. Darüber hinaus arbeitet Google Cloud im Rahmen der erweiterten Partnerschaft mit Rackspace Technology an der Entwicklung eines Rackspace Google Cloud Center of Excellence, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rackspace Technology, die sogenannten Rackers, zu schulen und weiterzubilden, damit sie Fachwissen über Google-Cloud-Produkte und -Lösungen erwerben.

"Google Cloud ist führend, wenn es darum geht, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln, und verfügt über fortschrittliche, funktionsstarke Plattformen, die die Einbeziehung und Integration neuer Technologien vorantreiben", so D. K. Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology. "Die Beziehung zwischen Rackspace Technology und Google Cloud kann Unternehmen dabei helfen, die Einführung dieser Technologien zu beschleunigen, indem sie Anwendungen erstellen und verwalten, um größeren Nutzen aus Google Cloud zu ziehen. Wir verpflichten uns, Hunderte von Cloud-, KI- und Datenexperten weltweit zu schulen und zu zertifizieren. Gemeinsam mit Google Cloud werden wir Kunden und Branchen dabei helfen, die Google-Cloud-Technologie in großem Umfang innovativ zu nutzen und zu implementieren."

Laut Gartner® werden die "weltweiten Ausgaben der Endnutzer für Public-Cloud-Services bis 2023 um 20,7 % auf 591,8 Milliarden US-Dollar steigen, gegenüber 490,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022."

"Der derzeitige Inflationsdruck und die makroökonomischen Bedingungen haben einen Push- und Pull-Effekt auf die Cloud-Ausgaben", erklärt Sid Nag , Vice President Analyst bei Gartner. "Cloud-Computing wird auch in Zukunft ein Garant für Sicherheit und Innovation sein und dank seiner Flexibilität, Elastizität und Skalierbarkeit das Wachstum in Zeiten der Ungewissheit unterstützen." Quelle1: Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Reach Nearly $600 Billion in 2023 (Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Public-Cloud-Ausgaben der Endnutzer bis 2023 fast 600 Milliarden Dollar erreichen werden).

Rackspace Technology ist ein dreifach preisgekrönter Google-Cloud-Partner und verfügt über drei Google-Cloud-Spezialisierungen für Infrastruktur, Cloud-Migration und SAP on Google Cloud sowie acht Auszeichnungen für Google-Cloud-Expertise für SAP, SAP on Google Cloud GC Databases, Modernize Legacy Applications, Application Development and Monitoring, Google Cloud Compute, VM Migration und Data Warehouse Modernization.

Rackspace Technology wurde außerdem aufgrund seines Produktportfolios und seiner Wettbewerbsstrategien als führend im U.S. ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem - Managed Services 2022 und im U.S. ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem - Implementation and Integration Services 2022 eingestuft.

ISG ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und -beratungsunternehmen.

Für weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen Rackspace Technology und GCP klicken Sie bitte hier .

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com

____________________________________

1 Pressemitteilung von Gartner, Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Reach Nearly $600 Billion in 2023, October 31, 2022 (Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Public-Cloud-Ausgaben der Endnutzer bis 2023 fast 600 Milliarden Dollar erreichen werden, 31. Oktober 2022).

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Gartner Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder international und wurde hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.