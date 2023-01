© Foto: picture alliance/Xinhua News Agency/David L. Nemec



Welche Aktien die mit am besten bezahlten Analysten von Goldman Sachs jetzt auf dem Schirm haben - und welche nicht.

2023 wird "ein Jahr voller makroökonomischer Wendepunkte, prognostizieren die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs in einem aktuellen Marktausblick. Das globale Wirtschaftswachstum werde unter das Trendwachstum von 2,0 Prozent rutschen. "Anleger unterschätzen unter Umständen die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, während es in Europa hingegen zu einer milden Rezession kommen wird und China eine holprige Wiedereröffnung der Wirtschaft erleben dürfte", prognostizieren die Analysten.

Gleichzeitig werde die Inflation langsam abkühlen - und damit etwas Druck aus der Geldpolitik nehmen. Dennoch bleibe die Teuerung die Hauptsorge der Zentralbanken, sodass noch keine Zinswende zu erwarten sei. Im kommenden Jahr rechnen die Analysten bei der US-Zentralbank Federal Reserve mit einem Spitzenzins von fünf bis 5,25 Prozent. Die Europäische Zentralbank werde ihren Schätzungen zufolge die Leitzinsen noch auf 3,25 Prozent anheben und die Bank of England auf 4,5 Prozent.

Um Marktchancen in Industrieländern zu nutzen, sollten Anleger bei der Aktienwahl deshalb "eher auf Gewinne als auf Umsätze, auf Qualität als auf Marktkapitalisierung und auf einzelne Unternehmen statt auf Länder achten", schreiben die Goldman Sachs-Analysten weiter. Ein beständiger Cash-Flow, Rentabilität und verlässliche Erträge seien höher zu gewichten als Umsätze und unsicherer Kapitalzuwachs. Aufgrund bestehender makroökonomischer Risiken halten sie eine Ausrichtung auf den US-Aktienmarkt für sinnvoll. Aber auch in Industriestaaten außerhalb davon könnten sich "die attraktiven zyklischen Merkmale und potenzieller währungsbedingter Rückenwind bemerkbar machen".

Schwellenländeraktien hätten derweil mit "unterdurchschnittlichem Wachstum und einer rasanten Verschärfung der Finanzierungsbedingungen" zu kämpfen. Dennoch gäbe es "vereinzelt Chancen, schon früher von einer nachlassenden Inflation und rückläufigen Zinsen zu profitieren". Das sei in Brasilien, Chile und Südkorea der Fall.

(sesch) für die wallstreet:online Zentralredaktion